Alpine, 2022 F1 lansman tarihini açıkladı!

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Takımların lansman tarihleri netleşmeye başladı. Bugün AlphaTauri, 2022 Formula 1 aracını 14 Şubat tarihinde tanıtacağını duyurmuştu.

Şimdi ise Alpine, yeni A522 aracının lansman tarihini açıkladı. Takımın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, A522'nin örtüsünün 21 Şubat'ta kaldırılacağı belirtildi.

Bu, şimdiye kadar açıklanan tarihlere bakıldığında epey geç görünüyor. Örneğin ilk lansmanı yapan Aston Martin'le aralarında 11 gün var.

Fransız ekip, 2022 düzenlemelerine ilk odaklanan takımlardan birisiydi ve motor tarafında da yepyeni bir konsepte geçiyorlar. Hal böyle olunca, beklentiler iyice artmış durumda.

Alpine'in açıklamasıyla birlikte altı takımın lansman tarihi netleşmiş oldu.

Lansman tarihini açıklamayan sadece dört takım kaldı: Alfa Romeo, Haas, Red Bull ve Williams.

2022 Formula 1 lansman tarihleri:

Tarih Takım Motor Şasi Yer Saat 10 Şubat Aston Martin Mercedes AMR22 Gaydon, İngiltere - 11 Şubat McLaren Mercedes MCL36 Woking, İngiltere 22:00 14 Şubat AlphaTauri Red Bull AT03 Faenza, İtalya 14:00 17 Şubat Ferrari Ferrari Açıklanacak - - 18 Şubat Mercedes Mercedes W13 - - 21 Şubat Alpine Renault A522 - - - Alfa Romeo Ferrari C42 - - - Red Bull Red Bull RB18 - - - Haas Ferrari VF-22 - - - Williams Mercedes Açıklanacak - -