Alpine, 2022 F1 lansman tarihini açıkladı!
Alpine, bugün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile yeni aracını 21 Şubat'ta tanıtacağını duyurdu.
Takımların lansman tarihleri netleşmeye başladı. Bugün AlphaTauri, 2022 Formula 1 aracını 14 Şubat tarihinde tanıtacağını duyurmuştu.
Şimdi ise Alpine, yeni A522 aracının lansman tarihini açıkladı. Takımın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, A522'nin örtüsünün 21 Şubat'ta kaldırılacağı belirtildi.
Bu, şimdiye kadar açıklanan tarihlere bakıldığında epey geç görünüyor. Örneğin ilk lansmanı yapan Aston Martin'le aralarında 11 gün var.
Fransız ekip, 2022 düzenlemelerine ilk odaklanan takımlardan birisiydi ve motor tarafında da yepyeni bir konsepte geçiyorlar. Hal böyle olunca, beklentiler iyice artmış durumda.
Alpine'in açıklamasıyla birlikte altı takımın lansman tarihi netleşmiş oldu.
Lansman tarihini açıklamayan sadece dört takım kaldı: Alfa Romeo, Haas, Red Bull ve Williams.
2022 Formula 1 lansman tarihleri:
|Tarih
|Takım
|Motor
|Şasi
|Yer
|Saat
|10 Şubat
|Aston Martin
|Mercedes
|AMR22
|Gaydon, İngiltere
|-
|11 Şubat
|McLaren
|Mercedes
|MCL36
|Woking, İngiltere
|22:00
|14 Şubat
|AlphaTauri
|Red Bull
|AT03
|Faenza, İtalya
|14:00
|17 Şubat
|Ferrari
|Ferrari
|Açıklanacak
|-
|-
|18 Şubat
|Mercedes
|Mercedes
|W13
|-
|-
|21 Şubat
|Alpine
|Renault
|A522
|-
|-
|-
|Alfa Romeo
|Ferrari
|C42
|-
|-
|-
|Red Bull
|Red Bull
|RB18
|-
|-
|-
|Haas
|Ferrari
|VF-22
|-
|-
|-
|Williams
|Mercedes
|
Açıklanacak
|-
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