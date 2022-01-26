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Formula 1 Haberler

Alpine, 2022 F1 lansman tarihini açıkladı!

Ekleyen:
, Şef Editör

Alpine, bugün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile yeni aracını 21 Şubat'ta tanıtacağını duyurdu.

Alpine, 2022 F1 lansman tarihini açıkladı!
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Takımların lansman tarihleri netleşmeye başladı. Bugün AlphaTauri, 2022 Formula 1 aracını 14 Şubat tarihinde tanıtacağını duyurmuştu.

Şimdi ise Alpine, yeni A522 aracının lansman tarihini açıkladı. Takımın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, A522'nin örtüsünün 21 Şubat'ta kaldırılacağı belirtildi.

Bu, şimdiye kadar açıklanan tarihlere bakıldığında epey geç görünüyor. Örneğin ilk lansmanı yapan Aston Martin'le aralarında 11 gün var.

Fransız ekip, 2022 düzenlemelerine ilk odaklanan takımlardan birisiydi ve motor tarafında da yepyeni bir konsepte geçiyorlar. Hal böyle olunca, beklentiler iyice artmış durumda.

Alpine'in açıklamasıyla birlikte altı takımın lansman tarihi netleşmiş oldu.

Lansman tarihini açıklamayan sadece dört takım kaldı: Alfa Romeo, Haas, Red Bull ve Williams.

2022 Formula 1 lansman tarihleri:

Tarih Takım Motor Şasi Yer Saat
10 Şubat Birleşik Krallık Aston Martin Mercedes AMR22 Gaydon, İngiltere -
11 Şubat Birleşik Krallık McLaren Mercedes MCL36 Woking, İngiltere 22:00
14 Şubat İtalya AlphaTauri Red Bull AT03 Faenza, İtalya 14:00
17 Şubat İtalya Ferrari Ferrari Açıklanacak - -
18 Şubat Almanya Mercedes Mercedes W13 - -
21 Şubat Fransa Alpine Renault A522 - -
- İsviçre Alfa Romeo Ferrari C42 - -
- Avusturya Red Bull Red Bull RB18 - -
- Amerika Birleşik Devletleri Haas Ferrari VF-22 - -
- Birleşik Krallık Williams Mercedes

Açıklanacak

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