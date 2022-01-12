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Formula 1 Haberler

Alpine: "2021 sezonunu güçlü bitirmek Macaristan galibiyeti kadar önemliydi"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Alpine Formula 1 CEO'su Laurent Rossi, takımın sezon sonundaki gelişiminin, Esteban Ocon'un Macaristan Grand Prix'sindeki sürpriz galibiyeti kadar önemli olduğunu söyledi.

Alpine: "2021 sezonunu güçlü bitirmek Macaristan galibiyeti kadar önemliydi"

Ocon, Budapeşte'deki yağışlı havada başlatılan kaotik yarışta liderliği aldı ve soğukkanlılığını koruyarak takımına 2013'den bu yana ilk galibiyetini getirdi.

Rossi, Ocon'un galibiyeti Alpine'in düzenli olarak ön sırada olma çabası için önemli bir dönüm noktası olsa da, takımdaki istikrarlı gelişmenin perde arkasında kaydedilen ilerlemenin daha da büyük bir kanıtı olduğunu söyledi.

Rossi, Ocon'un galibiyeti hakkında, "Elbette sezon içerisindeki büyük bir andı, iyi bir iş çıkardığımızın kanıtı oldu."

"Ancak puan aldığımız 19 yarış, Katar'da aldığımız üçüncü ve beşinci sıralar, hatta Suudi Arabistan'da Esteban'ın aldığı dördüncülük kadar iyi bir kanıt değildi."

"Gelecek ve marka için, takımın düzenli gelişimi, sürekli öğrenmesi ve ilerlemesi daha çok iyiye işaret ediyor. Galibiyet harika bir şey ama bunu belirli koşullar altında aldık. 65 tur boyunca liderliği koruduk ve bunu hak ettik."

"Ancak son birkaç yarışta olduğu gibi normal yarış koşulları güvenimi daha da artırıyor ve takımla gurur duyuyorum. Bu yüzden gelişimimiz, aldığımız galibiyet kadar önemliydi." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521, Esteban Ocon, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521, Esteban Ocon, Alpine A521

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Rossi, takımı operasyonel açıdan önemli bir adım attıktan ve 2021 takımlar şampiyonasında AlphaTauri'den beşinci sırayı aldıktan sonra, Alpine'nin 2022 hedefleri konusunda iyimser.

Rossi, 2022 için endişeli olup olmadığı sorusuna, "Pek endişeli değilim çünkü çok şey kazanıyoruz."

"Avantajlarımız çok fazla. Elbette daha kötüsünü de yapabiliriz ama sanmıyorum."

"Bence motor açısından iyi ve farklı bir gelişim gösterdik. Bu gerekliydi. Araç açısından da iyi bir gelişme gösterdik, yılın başında çizdiğimiz yol haritasına bağlı kalıyoruz."

"Bu da bizi öne yakınlaştırıyor, belki en iyi takımlar seviyesine değil ama henüz bilmiyoruz."

"En iyi olanların da gelişme gösterdiğini varsayarak, ne kadar çok aero, kilovat ve elektrik enerjisi kazanırsak, aramızdaki farkı o kadar azaltacağımızı düşünüyoruz." dedi.

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