Alpine için 2021 sezonundaki gelişimleri "çok cesaretlendirici" olmuş

Alpine, 2021'de tutarsız bir sezon geçirdi ancak Esteban Ocon'un Macaristan'daki sürpriz galibiyeti ve Fernando Alonso'nun Katar'daki podyumu, takıma şampiyonada AlphaTauri'ye karşı beşincilik alma fırsatını verdi.

Alpine'in, önde üçüncülük için yarışan Ferrari ve McLaren gibi takımlarla arayı kapatması için yapacak çok işi olduğu ortada ancak Budkowski, takımın 2021'deki gelişiminin ve fabrikadaki işleyişin 2022 için cesaretlendirici olduğunu düşünüyor.

Budkowski, "Son üç yıldır neredeyse aynı motorla, aynı vites kutusuyla yarıştığımızı ve şasi kurallarının da dondurulduğunu unutmamalısınız. Stratejik nedenlerden dolayı kaynaklarımızı farklı bir şekilde kullanmaya karar verdik. Bunu göz önüne aldığımızda, aslında sahip olduklarımızla oldukça iyi bir iş çıkardık."

"Gelecek yıl, pist ve geliştirebileceğimiz alanlar açısından oldukça cesaretlendirici. Şu anda rakamlarımızı biliyoruz ama diğerlerinin rakamlarını bilmiyoruz." dedi.

Takım, geçtiğimiz kış bir değişikliğe giderek adını Renault'dan Alpine çevirdi ve bu sezonda yönetimdeki değişikliklere devam edecek.

Budkowski, arka plandaki bu değişikliklerin, dışarıdan henüz görülmese de meyvelerini vermeye başladığını söyledi.

Oscar Piastri, Alpine A521 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Takım direktörü, "Takımın çalışma şekliyle kesinlikle gurur duyuyorum. Son birkaç yılda çok fazla değişti ve bu değişiklik meyvelerini vermeye başladı. Henüz görünür olmasa da kesinlikle pistte ve fabrikada bunun olduğunu biliyorum çünkü iki yıldan fazla süredir gelecek yılın aracına odaklanmıştık."

"Ancak fabrikaya, yapılan işlere, etkileşimlere ve son birkaç yıldır getirdiğimiz insanlara bakınca, gelecek yıl için iyi görünüyor." dedi.

Budkowski, takımın çılgın tutarsızlığının, 2022'nin teknik düzenlemelerinin tam bir sıfırlama fırsatı sunmasıyla ve tamamen yeni araçlarıyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Budkowski, "Bu sezon, fırsatlar geldiğinde bunları kullanmayı bildiğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Rekabetçi olmadığımız ve nedenini bilmediğimiz bazı yarışlar oldu, yani bunu çözmemiz gerektiğini biliyordum."

"Bunu çözmek için arka planda çok fazla çalışılıyor. Araç ve tüm paket üzerinde çok fazla iş yapılıyor. Umut verici görünüyor." diye ekledi.