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Formula 1 / Son dakika

Alpine, 2021 F1 renk düzenini 14 Ocak'ta tanıtabilir!

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Alpine, 2021 F1 renk düzenini 14 Ocak'ta tanıtabilir!
Ekleyen:
, Editör

Son çıkan söylentilere göre Alpine, 14 Ocak'ta düzenleyeceği bir etkinlikle beraber yeni renk düzenini tanıtacak.

Renault'nun fabrika F1 takımı, 2021 yılıyla birlikte Alpine F1 Team haline geldi ve yeni yönetim yapısıyla ilgili ilk bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Buna göre Suzuki'den ayrılan Davide Brivio'nun Alpine F1'in yeni CEO'su olması ve Marcin Budkowski'nin de yeni takım patronu olması bekleniyor.

Ayrıca La Gazzetta dello Sport'a göre Cyril Abiteboul de Alpine markasında daha üst düzey bir göreve getirilecek.

Bugün, yeni araçla ilgili bazı yeni söylentiler de ortaya çıkmaya başladı.

 

İddiaya göre Alpine, 2021 sezonunda kullanacağı renk düzenini, 14 Ocak'ta yapılacak bir etkinlikle beraber tanıtacak.

Thejudge13'te ve sosyal medyada dolaşan bazı haberlere göre Renault'nun CEO'su Luca de Meo'nun katılımıyla birlikte Paris'te bir tanıtım etkinliği düzenlenecek ve TSI 10:00'da başlayacak bu etkinlikte yeni renk düzeni tanıtılacak.

Ayrıca bu etkinlikte Alpine F1 Team'in strateji planı da açıklanacak ve takım yönetim yapısıyla ilgili daha fazla bilgi paylaşılacak.

 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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