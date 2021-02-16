Alpine, 2021 F1 aracının lansman tarihini açıkladı!

Renault Grubu'na ait markalardan bir tanesi olan Alpine, 2021 yılıyla birlikte Renault fabrika takımının yerini almıştı.

Fransız üretici, yeni sezonda Fernando Alonso ve Esteban Ocon kadrosuyla yarışacak ve geçen yılki şampiyona sonucunu geliştirmek istiyorlar.

Takım, yeni aracının lansman tarihini açıklamayan ekiplerden bir tanesiydi ve bugün itibariyle 2021 aracını 2 Mart'ta tanıtacaklarını duyurdular.

Bu, Mercedes ve Alpine'in yeni araçlarını aynı gün tanıtacağı anlamına geliyor.

Daha önce ön lansman yapan Alpine, nihai renk düzenlerinin ve yeni aracın Mart ayında tanıtılacağını duyurmuştu. Takım, 2021 aracını da ilk kez geçen hafta çalıştırdı.

Yeni sezonda Cyril Abiteboul takımda yer almazken, Suzuki MotoGP ekibinin yöneticisi Davide Brivio, Alpine'in başındaki isim olacak.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde bisiklet kazası geçirerek çenesini kıran Alonso'nun, A521'in lansmanına kadar iyileşip iyileşmeyeceği bilinmiyor.

Böylelikle lansman tarihini açıklamayan sadece üç takım kaldı: Red Bull, Aston Martin ve Haas.

2021 Formula 1 lansman tarihleri: