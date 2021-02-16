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Formula 1 / Son dakika

Alpine, 2021 F1 aracının lansman tarihini açıkladı!

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Alpine, 2021 F1 aracının lansman tarihini açıkladı!
Ekleyen:
, Editör

Alpine F1 ekibi, 2021 Formula 1 sezonunda kullanacağı yeni aracı 2 Mart'ta tanıtacağını duyurdu.

Renault Grubu'na ait markalardan bir tanesi olan Alpine, 2021 yılıyla birlikte Renault fabrika takımının yerini almıştı.

Fransız üretici, yeni sezonda Fernando Alonso ve Esteban Ocon kadrosuyla yarışacak ve geçen yılki şampiyona sonucunu geliştirmek istiyorlar.

Takım, yeni aracının lansman tarihini açıklamayan ekiplerden bir tanesiydi ve bugün itibariyle 2021 aracını 2 Mart'ta tanıtacaklarını duyurdular.

Bu, Mercedes ve Alpine'in yeni araçlarını aynı gün tanıtacağı anlamına geliyor.

Daha önce ön lansman yapan Alpine, nihai renk düzenlerinin ve yeni aracın Mart ayında tanıtılacağını duyurmuştu. Takım, 2021 aracını da ilk kez geçen hafta çalıştırdı.

Yeni sezonda Cyril Abiteboul takımda yer almazken, Suzuki MotoGP ekibinin yöneticisi Davide Brivio, Alpine'in başındaki isim olacak.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde bisiklet kazası geçirerek çenesini kıran Alonso'nun, A521'in lansmanına kadar iyileşip iyileşmeyeceği bilinmiyor.

Böylelikle lansman tarihini açıklamayan sadece üç takım kaldı: Red Bull, Aston Martin ve Haas.

2021 Formula 1 lansman tarihleri:

Tarihli Takım Motor Şasi Yer Saat
15 Şubat Birleşik Krallık McLaren MCL35M Birleşik Krallık Woking 22:00
19 Şubat İtalya AlphaTauri AT02    
22 Şubat İsviçre Alfa Romeo C41 Polonya Varşova  
2 Mart Almanya Mercedes

F1 W12

    
2 Mart Fransa Alpine

A521

    
5 Mart Birleşik Krallık Williams

FW43B

    
10 Mart
 İtalya Ferrari

SF21

    
? Avusturya Red Bull RB16B    
?
 Birleşik Krallık Aston Martin      
? Amerika Birleşik Devletleri Haas      
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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