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Formula 1 / Son dakika

Alpine, 2021 F1 aracını ilk kez çalıştırdı!

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Alpine, 2021 F1 aracını ilk kez çalıştırdı!
Ekleyen:
, Editör

Alpine, 2021 Formula 1 sezonunda kullanacağı yeni aracı ilk kez çalıştırdı ve yeni motorun sesini yayınladı.

Renault fabrika takımı, 2021 yılında yerini bir başka Renault Grubu markası olan Alpine'e bırakmıştı.

Fransız ekip, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor ve 2021 aracını Mart ayının ilk haftasında tanıtmayı planlıyor.

Bugün Twitter üzerinden paylaşım yapan Fransız ekip, 2021 Renault motorunu ilk kez çalıştırdığını duyurdu.

Daha önce McLaren ve Williams da 2021 araçlarını çalıştırmışlardı.

 

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Editör Kemal Şengül

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