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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Alpine, 2021 aracını geliştirmeye devam edecek

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Marcin Budkowski, bu hafta sonu yapılacak İspanya GP de dahil olmak üzere sonraki birkaç yarışa yeni parçalar getireceklerini söyledi.

Alpine, 2021 aracını geliştirmeye devam edecek

Alpine, bu yılki ilk büyük güncelleme paketini Imola'ya getirmişti ve başlangıçta büyük bir adım atmış gibi görünmeseler de, Portekiz'de orta grubun önünde mücadele ettiler.

Rüzgar tünelinde yaşadıkları sorunlar nedeniyle 2021 aracının gelişiminde geride kalan Fransız üretici, getirdiği güncellemelerle beraber her şeyi yoluna koymaya çalışıyor.

Takım, bu hafta sonu yapılacak İspanya yarışına ve sonraki yarışlara küçük parçalar getirmeye devam edecek. Sonrasında da tüm odağını 2022'ye çevirecek.

Bu yarış ve sonrası için hangi güncellemelerin planlandığı sorusuna Budkowski, "Aracımızın belli alanlarını geliştirdiğimiz Portimao'daki bazı başarılı testlerin ardından bazı küçük şeyler daha gelecek. Yani gelecek daha fazla şey var."

"Genel anlamda tüm odağımızı 2022'ye çevirmeden önce, önümüzdeki birkaç yarışlık bölümde aracımıza performans anlamında güncellemeler getirmeye devam edeceğiz."

Alpine için bilinmeyenlerden bir tanesi, takımın Portekiz'deki güçlü performansını İspanya'ya taşıyıp taşıyamayacağı.

"İyi bir tempo yakaladığımız ve iki araçla birden puan aldığımız güçlü bir yarışın ardından, bu olumlu ivmeyi daha da ileri taşımak istiyoruz."

"Barselona geçmişte genel anlamda en güçlü olduğumuz pistlerden biri değildi, ancak geçen yıla baktığımızda Portekiz de en güçlü olduğumuz pist değildi."

"Bu yüzden her iki araçla da son bölüme kalmayı ve daha fazla puan alarak ilerlememizi devam ettirmeyi hedefleyeceğiz."

Ayrca Budkowski, aracın güçlü ve zayıf yönlerini Barselona'da daha fazla görmeyi bekliyor.

"Barselona, Formula 1 için her zaman bir kıyas pistidir. Düşük, orta ve yüksek hızlı virajların kombinasyonundan oluşur ve bir aracın hem güçlü hem de zayıf yönlerini oldukça iyi vurgular. Ayrıca sezon öncesi testleri uzun yıllar boyunca burada yapıldığı için sürücüler bu pisti iyi biliyorlar."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

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