Alpine, 100 yarışta şampiyonluk planından vazgeçmiyor

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Enstone merkezli takım, son 1.5 aydır şok üstüne şok yaşadı; ilk olarak Fernando Alonso takımdan ayrılmayı seçerek Aston Martin ile anlaştı, sonrasında ise genç sürücüleri Oscar Piastri uzun bir sürecin ardından McLaren'a gitti.

Böylece iki önemli ismi kaybeden takım, şimdi Esteban Ocon'un yanına ideal bir isim arıyor. En ciddi aday Pierre Gasly, ancak bunun için ilk olarak Red Bull'un uygun bir pilot bulması lazım.

Ancak pilot piyasasındaki dramanın pist üstüne yansıdığını söylemek güç, nitekim takım yaz arasından rekabetçi şekilde döndü. Aracın durumundan cesaretlenen Alpine CEO'su Laurent Rossi, geçtiğimiz sezonun sonunda duyurdukları "100 yarışta şampiyonluk" projesinden vazgeçmiş değil.

Rossi, "Şu anlık [proje] sekteye uğramış değil, nitekim [sezon sonuna kadar] Fernando ile çalışmaya devam edeceğiz, bir sorun yok."

"Yoldaki bir takım tümsekleri kolayca aşabileceğimizi düşünüyorum, nitekim şu aşamada en önemli faktör araç. Max Verstappen'i 18. veya 19. sıra mücadelesi veren bir araca oturttuğunuzu düşünün, en fazla üç sıra kazanabilecektir."

"Tam tersini yapıp herhangi bir pilotu Red Bull koltuğuna oturttuğumuzda ise kendisinin galibiyet, hiç olmazsa podyum elde edebileceği aşikar. Dolayısıyla performans açısından itici güç araç, bu alanda iyi sonuçlar elde etmeye başladık." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A522, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

An itibariyle takımlar şampiyonasını dördüncü sırada götüren takım, Singapur'a yeni bir taban getirecek. Sportif direktör Alan Permane'e göre bu yeni taban performans açısından "oldukça büyük" bir adım.

Alpine'in pistte gösterdiği ilerleme, Rossi'yi bir kez daha hedeflerine ulaşabileceğine ikna etmiş vaziyette.

Rossi, "Doğru değişiklikleri yapıyoruz, takım odaklanmış durumda ve plan net. Aracı da sürekli güçlendiriyoruz, ki en önemlisi de bu: aracın iyi performans göstermesi gerekiyor."

"Pilot size 0.2-0.3 saniye kazandırabilir, bu da yarışlarda önem taşıyabilir, ancak üçüncü ile dördüncü takım arasındaki fark herhangi bir pilotun kapatabileceğinden çok daha fazla."

"Şu an için hâlâ otomobilde bir şeyler yapmamız gerekiyor ve iyi haber şu ki, performansı olumlu etkileyen güncellemeler yapmamıza alan sağlayan, oldukça sağlıklı ve iyi bir konsepte sahibiz gibi duruyor." dedi.