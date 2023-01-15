Alpine '100 yarış planının' ne olduğunu açıklıyor

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Modern Formula 1'de 100 yarış, takvim rekor kıracak uzunlukta genişlemeye devam ederken yaklaşık dört sezona denk geliyor.

Bu da galibiyetler ve podyumlar için mücadele etmek zorunda olmanın her zamankinden daha hızlı bir şekilde yaklaştığı anlamına geliyor -Alpine şu anda son planlarının dörtte birinden biraz daha az bir yol kat etmiş durumda.

Enstone takımı 2016'da Renault tarafından yeniden satın alındı ve ön sıralarda mücadele etmek için beş yıllık bir planları olduğunu ilan ettiler -Ancak 2020 sezonunun sonunda takım yalnızca birkaç podyum elde etmiş oldu ve başka pek bir şey olmadı.

Renault 2021'de Alpine adını aldı ve CEO Laurent Rossi takımı şampiyonluk yarışına geri döndürmek için 100 yarışlık bir plan açıkladı. Alpine, 2022 sezonunda umut vaat etmiş oldu.

Takım, dayanıklılık yerine performansa öncelik vermek için güç ünitesinde 'risk' aldı ve A522 aracı, Takımlar Şampiyonası'nda dördüncülüğü elde edecek kadar iyiydi.

Takım, 2023 için Pierre Gasly ve Esteban Ocon ile tamamen Fransızlardan oluşan bir kadro oluşturmasıyla uzun vadeye kilitlenmiş durumda.

Peki Alpine'in üzerinde çalıştığı 100 yarışlık planda neler var?

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Fotoğraf: Alister Thorpe / GP Racing

Harman RacingNews365.com'a verdiği özel demeçte, "Büyük bir planımız var, bunu duymuşsunuzdur -100 yarışlık planımız pek çok şeyi kapsıyor."

"Tesisleri, teknolojiyi, simülasyon teknolojilerini ve pistteki gelişmeleri uyguladığımız performans gelişimini kapsıyor."

"Sahip olduğumuz insan sayısını arttırmakla kalmıyor, sahip olduğumuz insan türünü ve ihtiyaç duyduğumuz özel uzmanlığı da arttırıyoruz."

"Benim için bu ileriye doğru bir adım ve 2023 için Takımlar Şampiyonası'nda üçüncü sıraya yaklaşma hedefimiz var, ancak bu giderek zorlaşıyor."

"Bunu daha önce başka bir takımda [Mercedes] yapmak zorunda kaldım, bu kolay değil ama bu konuda bir şeyler yapıyoruz."

"Önümüzdeki birkaç yıl içinde henüz görmediğiniz şeyler olacak ve bizim yapmamız gereken de bu: Her şeyi aynı oranda artırmak." dedi.

Geçtiğimiz sezonlarda takımlar kendilerini F1'in ön sıralarına taşımak için harcayabildikleri kadar para harcayabiliyorlardı, ancak Alpine artık bunu bütçe sınırı kısıtlamaları altında yapmak zorunda.

2022'de takımların sadece 145 milyon dolar harcamasına izin verildi, ancak bu sınır enflasyon ve artan küresel enerji maliyetlerini hesaba katarak biraz artırıldı.

Piere Gasly, Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine, Esteban Ocon, Alpine Fotoğraf: Alpine

Harman bunun, takımın Gasly ve Ocon için geliştirmelerde daha iyi olacağı anlamına geldiğine inanıyor.

Bütçe sınırı hakkında Harman, "Bu, bir hedefiniz olması gerektiği anlamına geliyor."

"Nelerin performans, nelerin ayrıntı, nelerin 'pastanın üzerindeki krema' ve nelerin kesinlikle temel olduğunu anlamanız gerekiyor."

"Bu 100 yarışlık planımızın bir parçası ve Luca [de Meo, Renault CEO'su] ve Laurent'e [Rossi] 100 yarışlık planın bir parçası olarak neye ve ne zaman ihtiyacımız olduğunu açıkça belirttik."

"Her şey performansın ne olduğuna odaklandığımızdan emin olmakla ilgili çünkü geçmişte yaptığımız ama kesinlikle gerekli olmayan pek çok şey var."

"Bu yeni bütçe sınırı döneminde sadece gerekli olana odaklanmamız gerekiyor ve biz de bunu yapıyoruz."

"Dürüst olmak gerekirse, Laurent ve Luca bize ihtiyacımız olanı sağlama konusunda harikalar yarattılar ve maliyet sınırımız olmasaydı da ihtiyacımız olanı yine alırdık."

"Ancak bu [sermaye harcamaları] kısıtlaması altında doğru şekilde harcama yapmak için çok ama çok dikkatli olmamız gerekiyor. CAPEX kısıtlaması OPEX [işletme giderleri] kısıtlaması kadar büyük."