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Formula 1 / Alpine lansmanı Haberler

Alpine yeni aracını yarın Barselona'da piste çıkaracak

Alpine, yeni aracını yarın Barselona'da piste çıkaracağını doğruladı.

Alpine yeni aracını yarın Barselona'da piste çıkaracak
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Fransız üretici, 2022 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni aracı bugün gerçekleştirdiği özel bir lansman etkinliğiyle tanıtmıştı.

Daha önce açıklandığı üzere araç, mavi ve pembe renklerden oluşan özel bir renk düzenine sahip.

Takım, Paris'teki lansmanda gösteri aracını tanıttı çünkü gerçek A522, yarın Barselona'da piste çıkarılacak. Fakat takımın paylaştığı render görüntüleri, gerçek 2022 aracını yansıtıyor.

Takım, çekim günü kapsamında yarın 100 kilometrelik bir sürüş yapacak ve burada hem Fernando Alonso hem de Esteban Ocon yeni aracı ilk kez test etmiş olacaklar.

Test, öğleden sonra yapılacak. Çünkü pisti sabah bölümü için Ferrari kiraladı.

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Galeri: Alpine A522'den kareler
Önceki haber

Galeri: Alpine A522'den kareler
Sonraki haber

Alpine, A522'in 2022'ye hazır olduğuna emin

Alpine, A522'in 2022'ye hazır olduğuna emin
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Galeri: Alpine A522'den kareler
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Galeri: Alpine A522'den kareler

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