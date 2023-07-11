AlphaTauri'ye kapıları kapatmayan Ricciardo'nun uzun vadeli hedefi Red Bull

McLaren'da geçirdiği iki zorlu sezonun ardından koltuğunu kaybeden ve kendini bir anda F1'in dışında bulan Ricciardo'nun tüm hedefi 2024 sezonunda geri dönebilmek.

Yine de bu süreçte boş oturmak istemeyen Ricciardo, an itibariyle Red Bull yedek pilotu görevini üstlenmekte ve Sergio Perez ile Nyck de Vries'in sıkıntılarından doğabilecek bir fırsatı beklemekte.

De Vries'in zor bir çaylak sezonu geçirdiği ve henüz puan alamadığı düşünülürse, Ricciardo için ikinci yarı bir AlphaTauri fırsatı ortaya çıkabilir.

Crash.net'e bu konu hakkında konuşan Ricciardo, "Açık fikirli olmaya devam ediyorum."

"Eğer bana 'üç yıllık bir anlaşma imzalıyorsun ve sürebileceğin tek yer burası' gibi bir şeyse, o zaman hayır, belki de aradığım anlaşma bu olmazdı."

"Açıkçası olmak istediğim yer Red Bull, lafı dolandırmak istemiyorum."

Ricciardo, "Gelecek yıl gride geri dönmeyi çok isterim," diye ekledi.

"Eğer işler istediğim gibi gitmezse ve gelecek yılı da kenarda geçirirsem... elbette A planım bu değil, ancak kendimi yıpratmayacağım.