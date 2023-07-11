Kayıt Ol
Önceki / Schumacher: "Wolff, şu ana kadar birlikte çalıştığım en iyi takım patronu" Sonraki / "AlphaTauri, De Vries ile yollarını ayırdı" iddiası!
Formula 1 / Britanya GP Haberler

AlphaTauri'ye kapıları kapatmayan Ricciardo'nun uzun vadeli hedefi Red Bull

Red Bull yedek pilotu Daniel Ricciardo, olası bir AlphaTauri fırsatına kapıyı açık bırakmakla birlikte kendini uzun vadede bir AlphaTauri sürücüsü olarak görmüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Daniel Ricciardo, Third Driver, Red Bull Racing

McLaren'da geçirdiği iki zorlu sezonun ardından koltuğunu kaybeden ve kendini bir anda F1'in dışında bulan Ricciardo'nun tüm hedefi 2024 sezonunda geri dönebilmek.

Yine de bu süreçte boş oturmak istemeyen Ricciardo, an itibariyle Red Bull yedek pilotu görevini üstlenmekte ve Sergio Perez ile Nyck de Vries'in sıkıntılarından doğabilecek bir fırsatı beklemekte.

De Vries'in zor bir çaylak sezonu geçirdiği ve henüz puan alamadığı düşünülürse, Ricciardo için ikinci yarı bir AlphaTauri fırsatı ortaya çıkabilir.

Crash.net'e bu konu hakkında konuşan Ricciardo, "Açık fikirli olmaya devam ediyorum."

"Eğer bana 'üç yıllık bir anlaşma imzalıyorsun ve sürebileceğin tek yer burası' gibi bir şeyse, o zaman hayır, belki de aradığım anlaşma bu olmazdı."

"Açıkçası olmak istediğim yer Red Bull, lafı dolandırmak istemiyorum." 

Ricciardo, "Gelecek yıl gride geri dönmeyi çok isterim," diye ekledi.

"Eğer işler istediğim gibi gitmezse ve gelecek yılı da kenarda geçirirsem... elbette A planım bu değil, ancak kendimi yıpratmayacağım.

paylaşım
yorumlar

Schumacher: "Wolff, şu ana kadar birlikte çalıştığım en iyi takım patronu"

"AlphaTauri, De Vries ile yollarını ayırdı" iddiası!
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Red Bull ve Aston Martin, Leclerc ile ilgileniyor

Red Bull ve Aston Martin, Leclerc ile ilgileniyor

Formula 1
Britanya GP

Red Bull ve Aston Martin, Leclerc ile ilgileniyor Red Bull ve Aston Martin, Leclerc ile ilgileniyor

Fransız hükümeti, Fransa GP'sinin dönüşü için çalışmalara başladı

Fransız hükümeti, Fransa GP'sinin dönüşü için çalışmalara başladı

Formula 1
Britanya GP

Fransız hükümeti, Fransa GP'sinin dönüşü için çalışmalara başladı Fransız hükümeti, Fransa GP'sinin dönüşü için çalışmalara başladı

Wolff: "MotoGP bizlere ne yapmamamız gerektiğini gösteriyor"

Wolff: "MotoGP bizlere ne yapmamamız gerektiğini gösteriyor"

Formula 1
Britanya GP

Wolff: "MotoGP bizlere ne yapmamamız gerektiğini gösteriyor" Wolff: "MotoGP bizlere ne yapmamamız gerektiğini gösteriyor"

Son Haberler

Ferrari, 2024 aracı üzerinde çalışmaya başladı

Ferrari, 2024 aracı üzerinde çalışmaya başladı

F1 Formula 1
Britanya GP

Ferrari, 2024 aracı üzerinde çalışmaya başladı Ferrari, 2024 aracı üzerinde çalışmaya başladı

Marko: "De Vries beklenenden çok yavaş kaldı, tek bir süper tur dahi atamadı!"

Marko: "De Vries beklenenden çok yavaş kaldı, tek bir süper tur dahi atamadı!"

F1 Formula 1

Marko: "De Vries beklenenden çok yavaş kaldı, tek bir süper tur dahi atamadı!" Marko: "De Vries beklenenden çok yavaş kaldı, tek bir süper tur dahi atamadı!"

Mercedes: "Red Bull tarzı sidepod tasarımı, rüzgar tünelinde bekleneni veremedi"

Mercedes: "Red Bull tarzı sidepod tasarımı, rüzgar tünelinde bekleneni veremedi"

F1 Formula 1
Britanya GP

Mercedes: "Red Bull tarzı sidepod tasarımı, rüzgar tünelinde bekleneni veremedi" Mercedes: "Red Bull tarzı sidepod tasarımı, rüzgar tünelinde bekleneni veremedi"

Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti"

Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti"

F1 Formula 1

Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti" Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol