AlphaTauri'nin yeni aracı FIA'nın çarpışma testini geçti

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FIA'nın zorunlu çarpışma testi, takımların yeni araçlarını resmi olarak piste çıkarmadan önce geçmeleri gereken bir test olarak biliniyor.

Bir aracın bu testi başarıyla geçmesi, bu araçlar için bir dönüm noktası oluyor çünkü bu noktadan sonra araç FIA'dan onay alıyor. Eğer araçlar bu çarpışma testlerini, piste çıkmadan çok önce geçiyorsa bunun genellikle pozitif bir durum olduğu düşünülüyor. Böylece takımlar ilk yarışa kadarki süre içerisinde araç gelişimine odaklanabiliyorlar.

Bugün yapılan açıklamaya göre AlphaTauri, yeni AT04 ile çarpışma testlerini başarıyla geçti.

İtalyan ekip, AT04 ile 2022'dekinden daha iyi bir sezon geçirmeyi hedefliyor. Takım geçen yıl takımlar şampiyonasını Williams'ın önünde dokuzuncu sırada tamamlayabildi ve en iyi sonucu Azerbaycan Grand Prix'sinde elde ettikleri beşincilikti.

Bu yıl takımın sürücü kadrosu da değişiyor. Yeni sezonda Pierre Gasly'nin yerini Nyck de Vries alırken, Yuki Tsunoda koltuğunu koruyor.

AlphaTauri yeni aracını 11 Şubat'ta New York'ta tanıtacak. Bu, sadece yeni aracın renk düzeninin gösterildiği bir "renk düzeni lansmanı" olacak.