Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Önceki / Vowles: "Williams'ı 'mini-Mercedes' F1 takımına dönüştürmeyeceğim" Sonraki / Ferrari, Harman ile anlaştı
Formula 1 Haberler

AlphaTauri'nin yeni aracı FIA'nın çarpışma testini geçti

AlphaTauri AT04, FIA'nın zorunlu çarpışma testini başarıyla geçti.

Erwin Jaeggi
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
AlphaTauri'nin yeni aracı FIA'nın çarpışma testini geçti
Haberi dinle

FIA'nın zorunlu çarpışma testi, takımların yeni araçlarını resmi olarak piste çıkarmadan önce geçmeleri gereken bir test olarak biliniyor.

Bir aracın bu testi başarıyla geçmesi, bu araçlar için bir dönüm noktası oluyor çünkü bu noktadan sonra araç FIA'dan onay alıyor. Eğer araçlar bu çarpışma testlerini, piste çıkmadan çok önce geçiyorsa bunun genellikle pozitif bir durum olduğu düşünülüyor. Böylece takımlar ilk yarışa kadarki süre içerisinde araç gelişimine odaklanabiliyorlar.

Bugün yapılan açıklamaya göre AlphaTauri, yeni AT04 ile çarpışma testlerini başarıyla geçti.

 

İtalyan ekip, AT04 ile 2022'dekinden daha iyi bir sezon geçirmeyi hedefliyor. Takım geçen yıl takımlar şampiyonasını Williams'ın önünde dokuzuncu sırada tamamlayabildi ve en iyi sonucu Azerbaycan Grand Prix'sinde elde ettikleri beşincilikti.

Bu yıl takımın sürücü kadrosu da değişiyor. Yeni sezonda Pierre Gasly'nin yerini Nyck de Vries alırken, Yuki Tsunoda koltuğunu koruyor.

AlphaTauri yeni aracını 11 Şubat'ta New York'ta tanıtacak. Bu, sadece yeni aracın renk düzeninin gösterildiği bir "renk düzeni lansmanı" olacak.

paylaşım
yorumlar
Vowles: "Williams'ı 'mini-Mercedes' F1 takımına dönüştürmeyeceğim"
Önceki haber

Vowles: "Williams'ı 'mini-Mercedes' F1 takımına dönüştürmeyeceğim"
Sonraki haber

Ferrari, Harman ile anlaştı

Ferrari, Harman ile anlaştı
Erwin Jaeggi Daha fazlası
Erwin Jaeggi
Verstappen, Hollanda'da "Yılın Sporcusu" ödülüne aday gösterildi
Formula 1

Verstappen, Hollanda'da "Yılın Sporcusu" ödülüne aday gösterildi

Red Bull, F1 şampiyonluğunu Milton Keynes'te kutladı
Formula 1

Red Bull, F1 şampiyonluğunu Milton Keynes'te kutladı

De Vries: "Mercedes'le son kez piste çıkmak çok duygusal" Mexico City GP
Formula 1

De Vries: "Mercedes'le son kez piste çıkmak çok duygusal"

AlphaTauri Daha fazlası
AlphaTauri
Marko, Red Bull'un yeni yönetimiyle yaptığı ilk görüşmelerden memnun
Formula 1

Marko, Red Bull'un yeni yönetimiyle yaptığı ilk görüşmelerden memnun

Tost: "Nyck de Vries, Abu Dhabi testinde bizi etkiledi"
Formula 1

Tost: "Nyck de Vries, Abu Dhabi testinde bizi etkiledi"

AlphaTauri, Red Bull'dan "daha az parça" almak istiyor São Paulo GP
Formula 1

AlphaTauri, Red Bull'dan "daha az parça" almak istiyor

Son Haberler

Mexico City E-Prix: Yeni jenerasyonun ilk yarışını Dennis ve Andretti kazandı!
Formula E Formula E

Mexico City E-Prix: Yeni jenerasyonun ilk yarışını Dennis ve Andretti kazandı!

Formula E'de yeni sezonun ve jenerasyonun ilk yarışını Andretti Porsche pilotu Jake Dennis kazandı.

2023 F1 sezonu rehberi: Yarış takvimi, pilotlar, takımlar, testler ve kurallar
Formula 1 Formula 1

2023 F1 sezonu rehberi: Yarış takvimi, pilotlar, takımlar, testler ve kurallar

2023 Formula 1 sezonuna doğru ilerliyoruz. Peki yeni sezon öncesinde neler biliyorsunuz. Bu içeriğimizde sizlere 2023 F1 takvimi, test takvimi, pilotlar, takımlar ve kurallar dahil bilmeniz gereken şeyleri anlatacağız. Gelişmeler olduğunda da içerikte güncellemeler yapacağız.

Emeklilikten vazgeçen Symonds, 2026 kurallarında da rol oynayacak
Formula 1 Formula 1

Emeklilikten vazgeçen Symonds, 2026 kurallarında da rol oynayacak

Emekliye ayrılmaktan vazgeçen Pat Symonds, bir süre daha Formula 1 teknik direktörü olarak sporun geleceğinde rol oynamayı planlıyor.

Williams, Gulf Oil ile mi anlaştı?
Formula 1 Formula 1

Williams, Gulf Oil ile mi anlaştı?

RacingNews365'in haberine göre Gulf Oil, yeni sezonda Williams'ın sponsoru olacak.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.