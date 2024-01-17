AlphaTauri'nin yeni adı Visa Cash App Racing Bulls mu olcak?

Red Bull, geçen yıl AlphaTauri takımının adını değiştirme planlarından bahsediyordu.

Hatta basın, Faenza merkezli takım için Racing Bulls adını ortaya atmıştı fakat Aralık ayında yayınlanan katılımcı listesinde AlphaTauri adı korundu.

İtalyan yayın kuruluşu Form1a.uno küçük bir araştırma yaparak İtalyan takımının yeni sponsorlarını ve olası yeni ismini buldu.

Site, Racingbulls.com alan adının AlphaTauri için kayıtlı olduğunu ve buranın da kullanıcıyı otomatik olarak, visacashapprb.com adresindeki takım tanıtım sayfasına yönlendirdiğini ortaya çıkardı.

Yayın, bunun Visa ve Cash App'in yeni isim sponsorları olacağına işaret ettiğini varsayıyor. Bundan ötürü yeni takımının tam adının Visa Cash App Racing Bulls olacağını öne sürüyor.

Durumun böyle olup olmadığı bu hafta içerisinde belli olacak.