AlphaTauri'nin yeni adı Hugo Boss mu olacak?

Red Bull, şu anda Formula 1'de iki takıma sahip ve son dönemdeki kötü performansın ardından AlphaTauri'nin satılacağı iddia edilmişti.

Sonunda Red Bull, bu takımı satmama kararı aldı ancak takımın adı yakında değişecek ve yeni bir yapı kurulacak.

Formula.Hu'nun haberine göre Red Bull, bundan ötürü takımı satın almaya yönelik 1 milyar dolarlık bir teklifi geri çevirdi.

Red Bull bunun yerine kendisine ait giyim şirketi AlphaTauri'nin adını taşıyan ekibe ana sponsor bulmaya çalışıyor.

RacingNews365 ve Formula.Hu'ya göre Hugo Boss, son dönemde AlphaTauri takımının isim sponsoru olmak için ciddi görüşmeler yapıyor.

Birden fazla kaynağa göre Hugo Boss, AlphaTauri F1 takımının sponsoru olmakla kalmayacak, aynı zamanda AlphaTauri giyim markasını da satın alacak.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Erik Junius

Satın alma işleminin tamamlanması halinde, takımın 2024 sezonundan itibaren hangi ismi taşıyacağı henüz belli değil.

Hugo Boss halihazırda "Hugo", "Boss" ve "Boss Orange" gibi birden fazla pazarlama stratejisine sahip.

Hugo Boss şu anda Aston Martin'in ana partnerlerinden birisi ve marka sözcüsü, Formula.Hu'ya yaptığı açıklamada, "BOSS markası Aston Martin'in resmi giyim partneridir ve böyle kalmaya devam edecektir." dedi.

AlphaTauri ise, markanın satın alınması ya da AlphaTauri F1 takımıyla potansiyel sponsorluk anlaşmasıyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Hugo Boss'un dışında Polonyalı petrol devi Orlen'in de AlphaTauri'nin ana sponsoru olmakla ilgilendiği anlaşılıyor.

Görünüşe bakılırsa şu anda isim sponsorluğu için bu iki marka öne çıkıyor ve Eylül ayında nihai kararın verilmesi bekleniyor.

Red Bull için üçüncü seçenek, Hugo Boss'un ana sponsor olması, Orlen'in ise takımla olan anlaşmasının genişletilmesi olabilir.