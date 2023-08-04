Prime'a abone ol
Önceki / Ben Sulayem, ABD ve Çin'den güç ünitesi tedarikçisi takımlar istiyor Sonraki / Mercedes'in sidepod değişiklikleri, neden geçici çözüm?
Formula 1 / Belçika GP Haberler

AlphaTauri'nin yeni adı "Hugo Boss Bulls Racing" olabilir

AlphaTauri'nin yeni adı, Hugo Boss'un gelişiyle tamamen farklı bir hale evrilecek gibi görünüyor.

Ekleyen:
Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

AlphaTauri, yeni sezona yeni bir isimle başlamayı planlıyor ve bunun için çeşitli taraflarla sponsorluk görüşmeleri var.

Şu anda takım yönetiminin görüştüğü adaylar arasında en cazip olanı ünlü giyim firması Hugo Boss gibi görünüyor.

Eğer görüşmeler olumlu sonuçlanırsa Hugo Boss, AlphaTauri'nin yeni isim sponsoru olacak. Bu da takım adında Hugo Boss'un veya BOSS'un yer alacağı anlamına geliyor.

Motorsport-Magazin'in elde ettiği bilgiye göre takımın yeni adının Hugo Boss Bulls Racing olması planlanıyor.

Hugo Boss halihazırda Aston Martin'le çalışıyor ve olası bir anlaşmada tarafların yollarını ayırması çok muhtemel.

Takımın aynı zamanda Orlen'i daha geniş çaplı bir anlaşmayla takımda tutması bekleniyor fakat bu anlaşma isim sponsorluğu boyutunda olmayacak.

paylaşım
yorumlar

Ben Sulayem, ABD ve Çin'den güç ünitesi tedarikçisi takımlar istiyor

Mercedes'in sidepod değişiklikleri, neden geçici çözüm?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Alonso: "Verstappen'in tutumunu seviyorum"

Alonso: "Verstappen'in tutumunu seviyorum"

Formula 1
Belçika GP

Alonso: "Verstappen'in tutumunu seviyorum" Alonso: "Verstappen'in tutumunu seviyorum"

Ferrari, Belçika sonrası yeniden "iyi bir ruh hali" içerisinde

Ferrari, Belçika sonrası yeniden "iyi bir ruh hali" içerisinde

Formula 1
Belçika GP

Ferrari, Belçika sonrası yeniden "iyi bir ruh hali" içerisinde Ferrari, Belçika sonrası yeniden "iyi bir ruh hali" içerisinde

MotoGP Britanya GP 2. antrenman: Aleix Espargaro zirvede, Marquez ve Quartararo geride kaldı

MotoGP Britanya GP 2. antrenman: Aleix Espargaro zirvede, Marquez ve Quartararo geride kaldı

MotoGP
Britanya GP

MotoGP Britanya GP 2. antrenman: Aleix Espargaro zirvede, Marquez ve Quartararo geride kaldı MotoGP Britanya GP 2. antrenman: Aleix Espargaro zirvede, Marquez ve Quartararo geride kaldı

Son Haberler

Finlandiya Rallisi: Evans galibiyete gidiyor, Ali son güne 4. sırada giriyor

Finlandiya Rallisi: Evans galibiyete gidiyor, Ali son güne 4. sırada giriyor

WRC WRC
Finlandiya Rallisi

Finlandiya Rallisi: Evans galibiyete gidiyor, Ali son güne 4. sırada giriyor Finlandiya Rallisi: Evans galibiyete gidiyor, Ali son güne 4. sırada giriyor

Leclerc, Ferrari'den beş yılda 185 milyon euro kazanabilir

Leclerc, Ferrari'den beş yılda 185 milyon euro kazanabilir

F1 Formula 1

Leclerc, Ferrari'den beş yılda 185 milyon euro kazanabilir Leclerc, Ferrari'den beş yılda 185 milyon euro kazanabilir

Alonso: "Verstappen'in tutumunu seviyorum"

Alonso: "Verstappen'in tutumunu seviyorum"

F1 Formula 1
Belçika GP

Alonso: "Verstappen'in tutumunu seviyorum" Alonso: "Verstappen'in tutumunu seviyorum"

Abt Cupra, Vettel iddialarını şimdilik yalanladı

Abt Cupra, Vettel iddialarını şimdilik yalanladı

FE Formula E
Londra ePrix II

Abt Cupra, Vettel iddialarını şimdilik yalanladı Abt Cupra, Vettel iddialarını şimdilik yalanladı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol