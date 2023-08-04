AlphaTauri'nin yeni adı "Hugo Boss Bulls Racing" olabilir
AlphaTauri'nin yeni adı, Hugo Boss'un gelişiyle tamamen farklı bir hale evrilecek gibi görünüyor.
AlphaTauri, yeni sezona yeni bir isimle başlamayı planlıyor ve bunun için çeşitli taraflarla sponsorluk görüşmeleri var.
Şu anda takım yönetiminin görüştüğü adaylar arasında en cazip olanı ünlü giyim firması Hugo Boss gibi görünüyor.
Eğer görüşmeler olumlu sonuçlanırsa Hugo Boss, AlphaTauri'nin yeni isim sponsoru olacak. Bu da takım adında Hugo Boss'un veya BOSS'un yer alacağı anlamına geliyor.
Motorsport-Magazin'in elde ettiği bilgiye göre takımın yeni adının Hugo Boss Bulls Racing olması planlanıyor.
Hugo Boss halihazırda Aston Martin'le çalışıyor ve olası bir anlaşmada tarafların yollarını ayırması çok muhtemel.
Takımın aynı zamanda Orlen'i daha geniş çaplı bir anlaşmayla takımda tutması bekleniyor fakat bu anlaşma isim sponsorluğu boyutunda olmayacak.
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