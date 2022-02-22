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Formula 1 Haberler

AlphaTauri'nin test kadrosu belli oldu

AlphaTauri, bu hafta gerçekleştirilecek sezon öncesi testine katılacağı isimleri açıkladı.

AlphaTauri'nin test kadrosu belli oldu
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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AlphaTauri, yeni aracını geçtiğimiz haftalarda tanıtmış ve hatta shakedown dahi yapmıştı.

Fakat takım, yeni araca dair hiç pist üstü görüntüsü yayınlamadı ve tıpkı Red Bull gibi biraz daha gizli şekilde hareket etmeye çalışıyor.

Bugün açıklama yayınlayan İtalyan ekip, 23-25 Şubat tarihleri arasında Barselona'da yapılacak teste katılacağı isimleri açıkladı.

AlphaTauri de tıpkı Red Bull gibi test programını bölmemeyi seçti. Testin ilk gününde çaylak Yuki Tsunoda, ikinci gün ise Pierre Gasly sürüş yapacak.

Cuma günü ise sabah Gasly, öğleden sonra ise Tsunoda'nın sürüş yapması planlanıyor.

Test programı:

Takım Çarşamba Perşembe Cuma
Mercedes      
Red Bull Verstappen Perez Verstappen/Perez
Ferrari      
McLaren      
AlphaTauri Tsunoda Gasly Gasly / Tsunoda
Alpine      
Aston Martin Vettel / Stroll Stroll / Vettel Vettel / Stroll
Williams Latifi / Albon Albon / Latifi Latifi / Albon
Alfa Romeo      
Haas F1 Mazepin / Schumacher Schumacher / Mazepin Mazepin / Schumacher
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