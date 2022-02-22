AlphaTauri'nin test kadrosu belli oldu

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AlphaTauri, yeni aracını geçtiğimiz haftalarda tanıtmış ve hatta shakedown dahi yapmıştı.

Fakat takım, yeni araca dair hiç pist üstü görüntüsü yayınlamadı ve tıpkı Red Bull gibi biraz daha gizli şekilde hareket etmeye çalışıyor.

Bugün açıklama yayınlayan İtalyan ekip, 23-25 Şubat tarihleri arasında Barselona'da yapılacak teste katılacağı isimleri açıkladı.

AlphaTauri de tıpkı Red Bull gibi test programını bölmemeyi seçti. Testin ilk gününde çaylak Yuki Tsunoda, ikinci gün ise Pierre Gasly sürüş yapacak.

Cuma günü ise sabah Gasly, öğleden sonra ise Tsunoda'nın sürüş yapması planlanıyor.

Test programı:

Takım Çarşamba Perşembe Cuma Mercedes Red Bull Verstappen Perez Verstappen/Perez Ferrari McLaren AlphaTauri Tsunoda Gasly Gasly / Tsunoda Alpine Aston Martin Vettel / Stroll Stroll / Vettel Vettel / Stroll Williams Latifi / Albon Albon / Latifi Latifi / Albon Alfa Romeo Haas F1 Mazepin / Schumacher Schumacher / Mazepin Mazepin / Schumacher