Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
AlphaTauri'nin taban güncellemesi, temel zayıflığın giderilmesine nasıl yardımcı oldu?
AlphaTauri'nin Avustralya'da sezonun ilk puanlarına ulaşmasında yarışın sonunda yaşanan kaos yardımcı olmuş olabilir ancak takım, getirdiği güncellemelerle orta gruba daha fazla yaklaştı.
Sezona hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yapmasının ardından AlphaTauri, AT04'ün umduğu ilerlemeyi sağlayamaması nedeniyle özellikle eksik olduğunu düşündüğü alanları iyileştirmek için zorladı.
Takım bu emeğin ilk meyvelerini, orta grubun önünde daha yakın bir mücadeleye başlamasını umduğu bazı önemli güncellemeler getirmesiyle aldı. Bunlar taban, taban çiti, taban kenarı ve difüzör üzerinde yenilikleri içeriyordu.
Bu yeni güncellemelerden bazıları, aracın altına gizlendiğinden kolayca görülmüyor.
Ancak takım, taban altında yer alan tahta plakanın iki yerde genişletildiğini ve arka kaza yapısının etrafındaki geçişin de değiştirildiğini söyledi.
Alpha Tauri AT04 floor comparison
Photo by: Uncredited
Dışarıdan bakıldığında dış zemin çitinde (kırmızı ok) değişikliklerin nerede yapıldığını görebiliriz. Mavi ok ile gösterilen bu alanın arkasındaki yükselti, daha dik bir rampa oluşturmak için alçaltılmış.
Zemin kenarında yasallığı korumak için kullanılan "peynir teli" ve onunla hizalanan alta doğru kıvrılmış bölüm (kırmızı ok) de ortadan kaldırıldı. Arkasında, taban kenarının arka bölümü, daha geniş koşullarda daha tutarlı bir akış davranışı oluşturmak için taban kenar kanadıyla çalışacak şekilde değiştirilmiş.
Difüzörün şekli, lastik püskürmesinin neden olduğu sorunlara ve aynı zamanda bunun önündeki iyileştirmelerden performans elde etmeye yardımcı olmak için değiştirildi.
Takımın Teknik Direktörü Jody Egginton, değişikliklerin öncelikle düşük hızlı viraj performansını iyileştirmeye odaklandığını açıkladı.
Eddington, "Açıkçası, düşük hızlı aero performansı her takımın hedeflerinden birisidir ve bu, sezon öncesinde tam olarak yakalayamadığımız hedeflerden birisi oldu. Yapmayı amaçladığımız bazı diğer şeylerin yanı sıra şimdi getirdiğimiz güncellemeler, düşük hızlı virajlara giriş stabilitesini iyileştirmek içindi."
"Aracı düşük hızlı virajlara girişte daha dengeli hale getirmeye çalışıyoruz, böylece sürücüler virajlara geç girmek isterlerse daha fazla zorlayabilir. Bundan gelebilecek performans var."
"Dolayısıyla buradaki bu güncelleme, o alandaki performansı iyileştirmeye odaklandı. Daha ayrıntılı olarak açıklamak gerekirse, bir nevi tabanın daha yüksek arka sürüş yüksekliği performansını arttırdık ve bu, bizi bir adım ileriye götürdü."
"Ancak sorunu tek bir bileşen ve bir güncelleme ile çözemezsiniz. Bu şimdilik ilk adım." dedi.
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04
Photo by: Red Bull Content Pool
Yuki Tsunoda, ilk gün yeni tabanına hasar vermesinin ardından onunla sürüşü bırakmak zorunda kalsa da, takım Nyck de Vries'in aracından topladığı verilerle cesaretlendi.
Eddington, "Yeni taban beklentilerimizi karşıladı. Aracın performansını arttırması açısından oldukça mutluyuz. Yani bu beklentilerimiz doğrultusundaydı. Temel taban tasarımımız ilerliyor."
"Ancak daha da önemlisi, bu henüz taban gelişiminin ilk adımıydı. Çok daha fazlası gelecek." dedi.
Yardımcı editör: Adam Cooper
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