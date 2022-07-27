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Formula 1 / Fransa GP Haberler

AlphaTauri'nin son güncellemesi, zayıflıklarını nasıl giderdi?

AlphaTauri pilotları Yuki Tsunoda ve Pierre Gasly, bu seneki araçları istikrarsız olduğu için inişli ve çıkışlı bir sezon geçiriyorlar.

Ekleyen:
, NobleF1
Yardımcı Editör:
Matt Somerfield
Çeviren:
Abdullah Çelik
AlphaTauri'nin son güncellemesi, zayıflıklarını nasıl giderdi?
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2022 AlphaTauri aracının güçlü ve zayıf yönleri nedeniyle piste göre farklı performanslar ortaya çıktı. Yavaş ve kıvrımlı virajlara sahip Monako ve Bakü gibi pistlerde AlphaTauri iyi performans gösterirken, daha hızlı virajlara sahip pistlerde zayıf kaldı.

Bu sorunun farkında olan takım, sorunları aşmasına yardımcı olması için Fransa GP hafta sonuna büyük bir güncelleme getirdi. Bu güncellemeler aracın tüm koşullarda ve viraj yapılarında daha iyi çalışmasına yardımcı olacak yeniliklerdi.

Takımın Performans Bölümü Başkanı Guillaume Dezoteux, "Bu güncelleme büyük ölçüde taban etrafında ve doğrudan tabanın kendisinde oldu."

"Tünel girişinden başlamak üzere çit geometrisi, taban kenarı geometrisi, difüzör geometrisi ve etrafındaki karoser yenilendi. Aracın altındaki yapı tamamen farklılaştırıldı. Amaç, turun tamamı boyunca yere basma gücü üretmesini sağlamaktı."

"Bu açıdan bu güncelleme beklentilerimizi karşılıyor. Genel olarak koşulların çoğunda - düşük hızlı, orta hızlı ve yüksek hızlı virajlarda - genel bir yere basma gücü kazanıldı." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Yeni parçaların gelişi, AT03'ün DNA'sını dramatik bir şekilde değiştirmedi ve araçta mekanik değişiklik olmadı. Takım halihazırda olan parçalarını optimize etmeyi tercih etti.

Estetik açıdan en büyük değişiklik, Red Bull tarzı yükseltilmiş sidepod ve motor kapağı omzuna geçiş oldu. Böylece hava akışının takip etmesi için bu bölümün geometrisi revize edildi.

Bu, yalnızca yerel bir iyileştirme sağlamakla kalmaz, aynı zamanda karoserin yükseltilmiş kenarları tarafından daha fazla korunacağından, sidepodlar boyunca kola şişesi bölgesine doğru ilerleyen hava akışına da yardımcı olur.

Alpha Tauri AT03 outer floor fence comparison

Alpha Tauri AT03 outer floor fence comparison

Photo by: Giorgio Piola

Alpha Tauri AT03 floor comparison

Alpha Tauri AT03 floor comparison

Photo by: Giorgio Piola

Takım tabanda, geometrisinde, tünel girişindeki taban çitinin pozisyonunda değişiklik yaparken dışarıdaki çitler çok ciddi seviyede kısaltıldı.

Bu, her ikisinin de birbiriyle daha sorunsuz bir şekilde etkileşime girmesini sağlayacak ve ön tekerleklerin ürettiği kirli havanın aerodinamik performansa zarar vermesini engelleyecek girdap oluşmasına yardımcı olacak.

Kenar kanadın kendisinden önce gelen performans iyileştirmelerinden yararlanabilmesi için takım, bu kanadın tasarımında da ince ayar yaptı. Kanadın taban gövdesinden kaldırıldığı arka bölüme dikey bir Gurney kanatçık eklendi. (Eski tasarımı yukarıdaki iç resimde görebilirsiniz).

Takım bunun zemin kenarı girdabı oluşumunu iyileştirmeye ve bunun sonucunda zeminin ve difüzörün arkasından daha fazla yere basma gücü elde etmeye yardımcı olacağına inanıyor.

Alpha Tauri AT03 diffuser comparison

Alpha Tauri AT03 diffuser comparison

Photo by: Giorgio Piola

Daha ön bölümde oluşturulan girdabı difüzöre doğru yönlendirilen takım, difüzör yan duvarının tasarımında da değişiklik yaptı. İç resimde kırmızı ok ile gösterilen bölümdeki fare deliği tarzındaki kesik bölüm kaldırıldı ve o bölüm aşağıya kadar indirildi.

Bu, takım tarafından açıklandığı gibi, difüzörün daha fazla yük taşımasına ve akış yönündeki iyileştirmelerden faydalanmasına yardımcı olacaktır.

Yapılan değişiklikler Cuma günkü antrenmanlarda aracın daha keskin olmasını sağlasa da, hem Gasly hem de Tsunoda sıralamalarda ve yarışta daha fazla zorlandılar. Paul Ricard pistinin zorlu yapısı, yüksek sıcaklık ve pistin araçlarda ön tarafı daha güçsüz hissettirmesi, takımın hafta sonu boyunca değişken performans göstermesinde etkili olmuş olabilir.

AlphaTauri'nin güncellemelerinin gerçek etkisi, bu hafta sonu orta hızlı Hungaroring pistinde daha net görülecektir.

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