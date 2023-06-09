AlphaTauri'nin Schumacher ile anlaşma önerisi reddedilmiş!
AlphaTauri takım patronu Franz Tost, geçen sezon Mick Schumacher ile anlaşmayı düşündüğünü, ancak bu önerisinin reddedildiğini itiraf ediyor.
İki sezonluk Haas macerası istediği gibi gitmeyen Mick Schumacher, koltuğunu kaybetmeden önce Alpine ve AlphaTauri gibi takımlarla da görüşmüş, ancak Alpine'in Pierre Gasly'i, AlphaTauri'nin ise geçen yıl İtalya'da ilk yarışına çıkan Nyck de Vries'i tercih etmesi sonucu kendini gridin dışında bulmuştu.
AlphaTauri'nin De Vries tercihi halen sorgulanmakta, nitekim genç sürücülerin gelişimini amaçlayan bir takım olarak tecrübeli bir ismi seçmeleri pek mantıklı durmamaktaydı.
Sezon bitiminde 17 senedir yürüttüğü takım patronluğu görevinden ayrılmaya hazırlanan Franz Tost da ilk tercihinin Schumacher olduğunu itiraf ediyor.
Formel1.de'ye konuşan Tost, "Geçen sezon sona ererken 2023 sezonunda Pierre Gasly-Yuki Tsunoda ikilisiyle devam edeceğimiz epey açıktı."
"Ancak bir anda Pierre'in Alpine ile anlaşmasına izin verildi, böylece bir koltuğumuz boşa çıktı. Monza'ya kadar büyük bir belirsizlik içindeydik."
"Bu dönemde doğal olarak aklıma gelen isimlerden biri Schumacher oldu, kendisi dışarıdan görünene göre çok daha iyi bir sürücü."
"Ancak bu önerim reddedildi ve şu anda De Vries ile yarışmaktayız. Konuşulacak başka bir şey yok." dedi.
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