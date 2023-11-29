AlphaTauri'nin rakiplerini üzen yeni zemininin arkasında ne var?

Ancak, kardeş takım Red Bull ile giderek yakınlaşan ilişkisinin her iki takımın da haksız bir avantaj elde etmesine yardımcı olabileceği yönündeki endişelerin ortasında, kaydettiği ilerlemenin boyutu bazı rakiplerinin tepkisini çekti.

Red Bull takımlarının, yönetmeliklere aykırı bir şey yaptığına dair herhangi bir iddia olmasa da, geliştirme yollarını optimize etmek söz konusu olduğunda takımların daha yakın işbirliğinden faydalanabileceği açık.

Bu nedenle Abu Dabi'ye gelen yeni AlphaTauri zemini rakiplerin ilgisini çekti ve bazıları bunun sadece Faenza merkezli takımın 2024'teki gelişim yönüne değil, belki de Red Bull'un kendisine de bir ipucu sunduğunu öne sürdü.

Fotoğraf: Giorgio Piola AlphaTauri AT04 sidepod detay

Yapılan zemin değişiklikleri bazı açılardan AlphaTauri'nin sezon boyunca kullandığı bir önceki spesifikasyona geri dönüş niteliğindeydi, ancak aynı zamanda eski spesifikasyondan öğrendiklerinin bir kısmını da son güncellemede uyguladı.

Genellikle zemin geliştirmelerinde olduğu gibi, yapılan değişikliklerin tam kapsamını göremiyoruz çünkü zemindeki değişikliklerden en çok faydalanan bölüm aracın alt tarafı oluyor.

Dolayısıyla, aracın bir çekici tarafından kurtarılması gereken bir durum olmadıkça ya da teknisyenler tarafından ortaya çıkarılan bir hata olmadıkça, aracın altında neler olup bittiğini tam olarak göremiyoruz.

Bununla birlikte, takımın araç tanıtım belgelerinde belirttiği gibi, buradaki değişikliklerin bir etkisinin olacağını biliyoruz: "Tabanın ortası ve tahta plakaya yakın 'kano' yüzeyleri de zeminin bu kısmından daha fazla yerel yük üretilmesini sağlamak için kapsamlı bir şekilde değiştirildi."

Taban altında neler yapıldığını doğrudan görmesek bile, üst taraftaki yeni mimariye dikkat ederek bu değişiklikler hakkında biraz fikir edinebiliriz.

Örneğin, sidepod'lardaki alt kaza kollarının (SIPS) zeminin içine alınma şekli değiştirilerek, zeminin yüzeyinde artık dış zemin çitinin rampalı yan duvarıyla birleşmeyen daha yumuşak bir kabarcık elde edilmiştir.

Sonuç olarak, zeminin ana gövdesi bir kez daha dış zemin çitinin hemen arkasındaki zeminin rampalı bölümünden ayrılmış. Bu yapı, tıpkı aşağı yöndeki kenar kanadı (sarı noktalı çizgi) gibi yeniden profillendirilmiş.

Kenar kanadının daha önde yer alan yukarı doğru kıvrılmış bölümünde, Birleşik Devletler Grand Prix'sinde tanıtılan gibi daha belirgin ve kare şeklinde bir profile sahip olmak yerine, en son Katar'da kullanılan üst üste binen dil tarzı düzenlemeye geri dönülmüş (bkz. iç resim).

Fotoğraf: Uncredited AlphaTauri AT04 zemin karşılaştırması (oklar & vurgular)

Bu değişiklikler, ilgili parçadaki açının azalmasıyla birlikte taban kenarındaki kanatçıkların değiştirilmesiyle sonuçlanmış.

Bu arada, Katar'a getirilen versiyon karşılaştırıldığında, kuyruk bölümünü oluşturmak için yüzey geriye doğru kıvrılmadan önce, COTA spesifik tasarımından (alt iç kısım) bir ipucu alınarak, yan kanatçıkların arka kısmı uzatılmış.

Ayrıca tabanın ön kenarındaki zemin çitlerinde de bir değişiklik yapılmış. Takım, bu amaca ulaşmaya yardımcı olmak ve çitlerden birinin daha içerideki bir konumdan dış çitlere çok daha yakın bir konuma taşınmasına izin vermek için bir ayırıcı kanatçık (kırmızı ok) eklemiş.