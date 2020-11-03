AlphaTauri'nin odak noktası Ferrari değil

AlphaTauri bu yıl sadece Macaristan'da puan alamadı ve topladığı 89 puanla Ferrari'nin sadece 14 puan gerisinde yedinci sırada yer alıyor.

İtalyan ekiple, üçüncü sırada Renault arasında ise 46 puanlık bir fark var.

Geriye kalan dört yarışta bu farkın kapanması pek mümkün görünmese de, Ferrari ile AlphaTauri arasında bir altıncılık mücadelesi yaşanabilir.

Bu konu hakkında ne düşündüğü sorusuna AlphaTauri patronu Franz Tost şöyle yanıt verdi: "Ferrari ile olan mücadeleyi düşünmüyoruz. Takım tamamen kendi işine odaklanmış durumda. Bakalım nihai sonuç ne olacak."

"Şimdiye kadar iyi bir performans sergiledik ve iyi bir aracımız var. Bu performansı kalan yarışlarda sürdürmeye devam edebiliriz."

Imola'da Daniil Kvyat dördüncü olsa da Pierre Gasly yarış dışı kaldı.

Gasly'nin sorunu hakkında konuşan Tost, "Yarışın dördüncü veya beşinci turundan sonra, soğutma sıvısının basıncında bir düşüş gördük ve Pierre'i pite çağırmaya karar verdik, çünkü güç ünitesini riske etmek istemiyorduk. Artık radyatördeki kaynağın kırıldığını biliyorum."

"Aslında bunu yarıştan önce fark ettik. Başlangıçtan önce sorunu çözdüğümüzü düşündük, ancak küçük bir parça kırıldığında hızlı şekilde düzeltmek zor oluyor."

"Pierre hafta sonu boyunca harikaydı. Sıralama turlarında dördüncü olarak iyi bir performans gösterdi. Yarışa iyi başladı, Hamilton'ı yakaladı ve onu geçebilirdi. Ama ayağını gaz pedalından çekmek zorunda kaldı. Yine de ilk turu beşinci olarak bitirdi. Harika bir iş çıkardı." dedi.