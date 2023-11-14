AlphaTauri'nin gelişiminin ardında Red Bull mu var?
AlphaTauri'nin Red Bull ile olan güçlü bağlarının, takımın ikinci yarıda kaydettiği ilerlemede büyük rol oynadığı iddia edildi.
İlk 17 yarışta sadece dört puan alan AlphaTauri, geçen ayki Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sine getirdiği güncelleme sonrası arka arkaya üç yarışta puan aldı.
Sadece birkaç hafta önce şampiyonada son sırada yer alan AlphaTauri, artık sekizinci sırada yer alıyor ve yedincilik için Williams'ı baskı altına almış durumda.
İtalyan Form1a.uno, AlphaTauri'nin güçlü performansına ışık tuttu ve Red Bull'un etkisine dikkat çekti.
Görünüşe bakılırsa AlphaTauri'nin gelişiminin ardında Singapur GP hafta sonunda 2023 Red Bull arka süspansiyonuna geçmeleri var. Tabanda yapılan değişiklikler ve arka süspansiyonun yenilenmesi sonucu, araç aerodinamik anlamda daha dengeli hale geldi.
Ayrıca takım, sezon başından beri en büyük zayıflığı olan sürüklenme sorununu da ele almış durumda. İtalyan ekip, kendilerine verilen ekstra rüzgar tüneli süresinden yararlandı.
Ağustos ayından bu yana rüzgar tüneli ile pist arasındaki korelasyonda kaydedilen ilerleme AlphaTauri'nin toparlanmasına yardımcı oldu.
Red Bull'un rüzgar tünelini kullanan İtalyan ekiple Red Bull arasındaki sinerji hem teknik hem de ticari anlamda giderek artacak gibi görünüyor. İtalyan ekip gelecek sezon kuralların izin verdiği tüm parçaları Red Bull'dan alacak.
AlphaTauri'nin teknik ekibi, 2024 aracı için sağlam bir gelişim yolu oluşturmak amacıyla kalan yarışlara mümkün olduğunca çok güncelleme getirmeyi hedefliyor. Bu pakete yeni bir taban da dahil.
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04
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