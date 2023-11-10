AlphaTauri'nin gelişimi Tsunoda'yı şaşırttı
Yuki Tsunoda, AlphaTauri'nin getirdiği büyük güncellemenin ardından büyük bir adım attığını söylüyor.
AlphaTauri, Amerika GP öncesinde şampiyonanın son sırasında yer alıyordu ve bitime beş yarış kala dokuzuncu sıradaki Haas'ın yedi puan gerisindeydi.
Ancak Austin için hazırlanan yeni taban, güncellenmiş motor kapağı ve yere basma gücünü artırmak için süspansiyon ve şasi geometrisinde yapılan değişiklikler, aracın performansını önemli oranda değiştirdi.
AlphaTauri, bu güncellemeyle yarıştığı üç yarışta da puan alarak Haas ve Alfa Romeo'yu geride bıraktı. Şu anda aracının gelişimine çok daha erken bir noktada son veren Williams'ın sadece yedi puan gerisindeler.
Artan performans ve tutarlı puanlar göz önüne alındığında, Tsunoda AlphaTauri'nin artık ciddi bir rakip olduğunu düşünüyor.
Yükseliş hakkında konuşan Tsunoda, "Bu büyük bir sürpriz. Bence şu anda, diğer rakiplerimize kıyasla beklenmedik bir sevideyiz. Bence bu iyi bir şey."
"Üç yarış üst üste puan aldık ve çok iyi bir ritim yakaladık."
"Sezonun geri kalanında da bu şekilde devam etmemiz gerekiyor."
"Artık takımlar şampiyonasında yedinci sıraya daha yakınız. Bunu elde etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.
Photo by: Red Bull Content Pool
Yuki Tsunoda, AlphaTauri
Daniel Ricciardo Meksika'da dördüncü başladığı yarışı yedinci bitirmiş ve harika bir performans sergilemişti. Tsunoda ise Brezilya'da ilk ona girmeyi başardı ve önemli puanlar aldı.
Tsunoda, "Kendimi araç içerisinde daha iyi ve dengeli hissediyorum."
"Sonuçlar her şeyi özetliyor. Özellikle Austin'de yaptığımız güncellemeler sayesinde kesinlikle büyük bir adım attık."
"Austin'den önce puan alamıyorduk. Şimdi üst üste üç yarıştır puan alıyoruz. Bu her şeyi özetliyor." dedi.
Son Haberler
Ferrari, 2024 için Red Bull'u 'tamamen' kopyalamaktan kaçınacak
Ferrari, 2024 için Red Bull'u 'tamamen' kopyalamaktan kaçınacak Ferrari, 2024 için Red Bull'u 'tamamen' kopyalamaktan kaçınacak
Glock: "Massa'nın mahkemesi, 2021 şampiyonası için örnek teşkil edebilir"
Glock: "Massa'nın mahkemesi, 2021 şampiyonası için örnek teşkil edebilir" Glock: "Massa'nın mahkemesi, 2021 şampiyonası için örnek teşkil edebilir"
Jordan: "Red Bull, Marko-Horner ikilisini asla bozmamalı"
Jordan: "Red Bull, Marko-Horner ikilisini asla bozmamalı" Jordan: "Red Bull, Marko-Horner ikilisini asla bozmamalı"
Red Bull: "Verstappen artık yarışları okumakta çok iyi"
Red Bull: "Verstappen artık yarışları okumakta çok iyi" Red Bull: "Verstappen artık yarışları okumakta çok iyi"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar