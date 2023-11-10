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AlphaTauri'nin gelişimi Tsunoda'yı şaşırttı

Yuki Tsunoda, AlphaTauri'nin getirdiği büyük güncellemenin ardından büyük bir adım attığını söylüyor.

Editör Ezel Tan
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Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

AlphaTauri, Amerika GP öncesinde şampiyonanın son sırasında yer alıyordu ve bitime beş yarış kala dokuzuncu sıradaki Haas'ın yedi puan gerisindeydi.

Ancak Austin için hazırlanan yeni taban, güncellenmiş motor kapağı ve yere basma gücünü artırmak için süspansiyon ve şasi geometrisinde yapılan değişiklikler, aracın performansını önemli oranda değiştirdi.

AlphaTauri, bu güncellemeyle yarıştığı üç yarışta da puan alarak Haas ve Alfa Romeo'yu geride bıraktı. Şu anda aracının gelişimine çok daha erken bir noktada son veren Williams'ın sadece yedi puan gerisindeler.

Artan performans ve tutarlı puanlar göz önüne alındığında, Tsunoda AlphaTauri'nin artık ciddi bir rakip olduğunu düşünüyor.

Yükseliş hakkında konuşan Tsunoda, "Bu büyük bir sürpriz. Bence şu anda, diğer rakiplerimize kıyasla beklenmedik bir sevideyiz. Bence bu iyi bir şey."

"Üç yarış üst üste puan aldık ve çok iyi bir ritim yakaladık."

"Sezonun geri kalanında da bu şekilde devam etmemiz gerekiyor."

"Artık takımlar şampiyonasında yedinci sıraya daha yakınız. Bunu elde etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Photo by: Red Bull Content Pool

Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Daniel Ricciardo Meksika'da dördüncü başladığı yarışı yedinci bitirmiş ve harika bir performans sergilemişti. Tsunoda ise Brezilya'da ilk ona girmeyi başardı ve önemli puanlar aldı.

Tsunoda, "Kendimi araç içerisinde daha iyi ve dengeli hissediyorum."

"Sonuçlar her şeyi özetliyor. Özellikle Austin'de yaptığımız güncellemeler sayesinde kesinlikle büyük bir adım attık."

"Austin'den önce puan alamıyorduk. Şimdi üst üste üç yarıştır puan alıyoruz. Bu her şeyi özetliyor." dedi.

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