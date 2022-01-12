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AlphaTauri'nin 2022 aracı FIA çarpışma testlerini geçti

Ekleyen:
, Şef Editör

AlphaTauri, bugün yaptığı açıklamayla, 2022 Formula 1 aracının FIA'nın zorunlu çarpışma testlerini başarıyla geçtiğini duyurdu.

AlphaTauri'nin 2022 aracı FIA çarpışma testlerini geçti

Bugün AlphaTauri için çok önemli bir gündü çünkü 2022 F1 sezonunda kullanılacak olan AT03 şasisi, FIA'nın zorunlu çarpışma testlerini başarıyla geçti.

Faenza merkezli ekip, Şubat ayında tanıtılacak ve ilk kez Barselona'da piste çıkarılacak olan yeni aracın inşasına ve montajına devam edebilmek adına çarpışma testinden geçmeliydi. Bu test başarıyla tamamlandı fakat takım henüz lansman tarihini doğrulamadı.

Takımdan yapılan kısa açıklamada şöyle denildi: "Faenza'daki fabrikamızda yapılacak çok fazla şey olsa da F1 çarpışma testlerini başarıyla geçtik."

Açıklamada aynı zamanda yeni aracın "AT03" adını taşıyacağı da doğrulandı.

Şimdiye kadar Haas, Ferrari ve McLaren'ın çarpışma testlerini başarıyla geçtiği belirtilmişti. Diğer takımlardan gelen herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Yeni sezonda AlphaTauri'nin direksiyonunda bir kez daha Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda ikilisi olacak.

AlphaTauri geçen yıl iyi bir performans ortaya koymuş ve Gasly, Bakü'de podyuma çıkmayı başarmıştı.

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