AlphaTauri’nin güçlü başlangıcı, 2022’ye odaklanma planlarını değiştirmeyecek

AlphaTauri, geçtiğimiz sene takımlar şampiyonasını 7. sırada tamamlamıştı. Fakat 2021 sezonunda Bahreyn’de ve Imola’da gösterdikleri güçlü performanslarla ilk 5 için mücadele edecek hıza sahip olduklarını kanıtladılar.

Pierre Gasly, her iki yarış hafta sonunda da sıralama turlarında 5. sıraya yerleşmeyi başardı. Takım, iki yarışta sadece 8 puan elde etmesine rağmen hız açısında Aston Martin ve Alpine’e karşı bir üstünlüğe sahip gibi görünüyor.

Gasly, Imola’da başta bir strateji hatası nedeniyle birçok pozisyon kaybetse de mücadeleyi elden bırakmayarak 7. sıraya kadar tırmandı. Öbür yandan, çaylak takım arkadaşı Yuki Tsunoda ise kariyerinin ilk F1 yarışı olan Bahreyn’de iyi bir hız ortaya koyarak puan almayı başardı.

AlphaTauri teknik direktörü Jody Egginton, geçen yıla göre ileri bir adım attıklarını söyledi ve takımın şimdi kesinlikle bir “orta grup takımı” olduğunu ve beşinciliği hedeflediklerini ekledi.

“Hedefimiz şampiyonada beşincilik için mücadele etmek, amacımız bu.”

“Tam olarak 'o noktadayız' ya da 'değiliz' demek için henüz çok erken ama aracın geçen seneye kıyasla çok daha rekabetçi olduğunu düşünüyorum.”

“Teknik açıdan birçok hedefimize kış aylarında ulaştık ve bu hedefler aradaki farkı kapatmayı ve aracın performansını daha kapsamlı olarak geliştirmeyi amaçlıyordu.

“Ancak şimdi burada durup 'Seyredin, onlara bu işin nasıl yapılması gerektiğini göstereceğiz.' diyecek saflıkta da değilim çünkü durum böyle değil.”

“Ancak ileriye doğru büyük bir adım atmışız gibi de duruyor.”

Şu anda çoğu takım, sahip oldukları kaynakları, 2021 aracını geliştirmekle, teknik düzenlemelerin değişmesi sonucu, güç düzenini değiştirme tehlikesi olan 2022'ye hazırlanmak arasında bölüştürüyor.

Ancak Egginton, AlphaTauri'nin bu yılki fırsatlarına rağmen tamamen 2022 aracına odaklanma planlarından uzaklaşmayacaklarını söyledi.

Ayrıca AlphaTauri teknik direktörüne, planlarında bir değişikliğe gitmeyi düşünüp düşünmedikleri sorulduğunda şu cevabı verdi: “Dürüst olmak gerekirse, aklımda böyle bir şey yok.”

“Şu an ne kadar iyi olursak olalım, 2022 büyük bir proje ve teknik ekibin başı olarak gelecek yılki araç için hiçbir şeyden feragat etmememiz gerektiğine inanıyorum.”

“Yeni aracın güçlü bir performans sunacağına emin olmalıyız. Buradaki zorluk, kaynakların bir kısmını başka bir araç için harcarken, şimdiki araçla yapabileceklerimizi en üst düzeye çıkarmak."

“Fakat hayır, '2021’ye daha çok odaklanacağız' gibi bir şey asla söyleyemem. Her takım bunun dengesini sağlayacaktır.”

“Şimdiden teknik ekipte, yeni araç için ayrılan birçok kaynak var. Bu yılın bizim tek fırsatımızı olduğunu düşünmüyoruz, bu yüzden bütün kozlarımızı buna harcamıyoruz. Her yıl daha iyi olmak için uğraşıyoruz.”

“Bu yıl geçen seneden iyi gözüküyoruz, geçen yıl da ondan önceki yıldan daha iyiydik. Aynı şey 2022 için de geçerli. Bir sonraki adımı atmak istiyoruz. Gelecek yılı çöpe atıp sadece bu yıla odaklanmanın kabul edilebilir bir şey olduğunu düşünmüyorum.”