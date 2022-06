AlphaTauri, zaten 2023 için anlaşması olan pilotu neden doğrulamak zorunda kaldı?

Takım Patronu Franz Tost, Kanada GP hafta sonunda yaptığı açıklamada Gasly'nin 2023'te bir yere gitmeyeceğini çünkü %100 anlaşmasının olduğunu söylemişti.

Sonrasında yaşananlar daha şaşırtıcı görünüyordu. Gasly'nin 2023 için sözleşmesi olduğu yeni bir bilgi değildi. Mart ayında Motorsport.com'a verdiği bir röportajda Gasly, "Bu yıldan sonra bir yıl daha sözleşmem olduğu artık gizli değil." demişti.

Yine de AlphaTauri'nin Gasly'nin takımda kalacağını açıklaması, 2023 sezonu öncesinde pilot pazarının şekillenmeye başlaması açısından önemliydi.

Gasly'nin gelecek sene için bir anlaşması vardı ancak bu tür anlaşmaların genelde AlphaTauri ile değil, Red Bull ile yapıldığına dikkat etmek lazım. Bu sayede Red Bull, sahip olduğu pilotu istediği takımda yarıştırabiliyor. Gasly'nin 2019'a Red Bull'da başladığını ancak zor geçen 12 yarışın ardından yeniden Toro Rosso'ya döndüğünü hatırlayalım.

Gelecek sezon öncesinde takımın Sergio Perez'le ne yapacağı merak konusuydu. Red Bull normalde bu tür kararları vermek için sezonun son dönemini beklerdi. Perez'in Max Verstappen'in yanındaki ilk sezonu pek parlak değildi. 2022'ye sıkıntılı başlangıç yapsaydı, bu durumda muhtemelen Gasly Red Bull'un kapısını çalacaktı.

Ancak Perez'in bu sene güçlü performans sergilemesinin ardından taraflar arasındaki konuşmalar çok hızlı bir şekilde sonuçlandı. Perez'in Monako GP'de aldığı zaferden birkaç gün sonra Red Bull, şaşırtıcı bir şekilde Meksikalı pilotun sadece 2023 değil, 2024'te de takımda olacağını doğruladı.

Photo by: Patrick Vinet / Motorsport Images

Bu haber, 2024 sezonunu Red Bull'da devam edip etmeme konusunda doğal bir kırılma noktası olarak gören Gasly için pek iyi olmadı. Red Bull'un Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko da daha önceden buna benzer bir açıklama yapmıştı.

Gasly, Bakü hafta sonunda yaptığı bir açıklamada, Perez'in Verstappen'in takım arkadaşı olarak tüm kriterleri karşıladığını, bu yüzden Red Bull'un onunla anlaşma yenilemesinin normal olduğunu söylemişti. Gasly buna ek olarak 2023'ten sonra kendisi için tüm seçenekleri dikkate alacağını söylemişti. Fransız pilot, o dönem geldiğinde pilot pazarında çekici bir pozisyonda ve özgürlükte olabilir.

AlphaTauri bu yüzden Gasly'nin 2023'te bir yere gitmeyeceğini net bir şekilde ifade etmek istemiş gibi duruyor.

Gasly, son senelerde F1'deki en istikrarlı pilotlardan birisi oldu. Red Bull'dan AlphaTauri'ye döndükten sonra yarış kazandı, podyuma çıktı, lideri olduğu küçük takımda düzenli olarak puanlar kazandı. Deneyimli bir pilot isteyen herhangi bir takım için Gasly, tüm kriterleri karşılıyor. Gasly'nin üst düzey bir takımdaki ilk fırsatı boşa gitmiş olabilir ancak aynısını 2013'te McLaren adına yarışan Perez de yaşamıştı. Perez, Gasly'den pek farklı olmayan şekilde McLaren'dan ayrıldıktan sonra geriledi, orta sıra takımlarında başardıkları ile uzun süre sonra yeniden zirve mücadelesine dönmeyi başardı.

Gasly için en net olası takımlardan birisi, Daniel Ricciardo'dan pek istediğini alamayan McLaren olabilirdi. Gasly gibi Ricciardo'nun mevcut anlaşması da 2023 sonunda bitiyor ancak McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Ricciardo'nun anlaşmasında erken ayrılmasına izin verecek bazı maddeler olduğunu açığa çıkarmıştı. Bu açıklamalar, Ricciardo'nun gelecek sene takımda olmayabileceği iddialarını beraberinde getirdi.

Brown, Kanada GP hafta sonunda katıldığı bir röportajda Ricciardo ile ilişkilerinin hiç olmadığı kadar iyi olduğunu, takım olarak pilotlarına daha iyi bir araç vermeye odaklandıklarını söyledi. Bu konuda Lando Norris de yarıştan sonra durumları hakkında açık konuştu.

Ricciardo'nun performansı için Brown, "Bazı şeyler iyi yönde ilerliyor olabilir ancak sıkı çalışıp gelecekte iyi iş çıkardıklarından emin olacağız." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren, speaks with Pierre Gasly, AlphaTauri on the drivers parade

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images