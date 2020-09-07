AlphaTauri: "Yüksek yere basma gücü ayarı Gasly'nin zaferi için önemliydi"

Monza'da genellikle takımlar düşük yere basma gücü ayarı yapıyorlar ve bu sayede Monza'nın uzun düzlüklerinde daha yüksek süratlere ulaşmaya çalışıyorlar.

Ancak bu ayarlar, virajlı bölümlerde aracın performansını olumsuz etkiliyor. Özellikle orta sektör ve Parabolica virajı, düşük yere basma gücü ayarı yapıldığı zaman sürüşün oldukça zorlaştığı bazı yerler.

Franz Tost, cumartesi günü risk alarak Gasly'nin aracındaki yere basma gücünü artırdıklarını ve bu sayede hem ikinci sektörde hem de Parabolica'da Carlos Sainz'ı arkalarında tutacak farkı yarattıklarını belirtti.

Tost, "Şu anda ruh halimiz çok iyi ve son derece keyifliyiz. Bu sonuç harika ve takımın harika bir iş çıkardığını söylemeliyim. Pierre harika bir yarış çıkardı, ancak Cuma gününden beri oldukça rekabetçiydik ve antrenman turlarında Pierre ilk beşte yer aldı. Hızlı bir aracımız olduğunu hissettik Ama Spa'da da böyleydi. Güvenlik aracı olmasaydı, Belçika'da beşinci olabilirdik."

"Bugün kırmızı bayraklar sayesinde şanslıydık. Aynı şey Hamilton ceza aldığı için de geçerli. Genel olarak, Pierre'in mükemmel performans gösterdiğini söyleyebiliriz, tek bir hata yapmadı ve Carlos Sainz'ın kendisine atak yapmasına izin vermedi. Her şeyi kontrol altında tuttuğunu vurgulamam gerekiyor."

The AlphaTauri team lift Pierre Gasly, AlphaTauri, 1st position, onto their shoulders after the race Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri, 1st position, on the podium Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Carlos, aracının düşük yere basma gücüne göre ayarlanmasından ötürü birinci sektörde biraz daha hızlıydı, ancak ikinci sektörde daha iyiydik ve bu sektörde iyi değilseniz, rakiplerinize yeterince yaklaşamıyorsunuz. Parabolica'da da yaklaşamadı, bu da onun düzlükte hava koridorunu kullanmasını ve Pierre'in önüne geçmesini engelledi."

"Bu bizim avantajımızdı. Cumartesi günü bir risk almaya karar verdik ve yere basma gücü seviyesini biraz artırdık. Sonuç olarak da işe yaradı!" dedi.

Tost, Gasly'den de övgüyle bahsetti.

"Çok motive olmuş durumda ve geçen yıl bunu görebiliyorsunuz. Red Bull Racing'den takımımıza gönderildiği gün, ofisime geldi, selamlaştık ve 'sanki aileme geri dönmüş gibiyim' dedi."

"Aracımızı seviyor. Geçen yıl zaten oldukça rekabetçiydi ve Spa'daki yarıştan itibaren hızını yavaş yavaş artırdı. Herkes, Pierre'in Sao Paulo'daki ikinciliğini ve Hamilton ile olan savaşını hatırlıyor. Pierre bugün zekice bir yarış çıkardı ve sonuna kadar her şeyi kontrol altında götürdü."

"Eğer onu bizden alırlarsa (Red Bull) bu, takımımızın iyi çalıştığı anlamına gelir. Ama şu anda oldukça iyimserim ve Pierre'in bizimle kalacağını düşünüyorum.