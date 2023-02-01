AlphaTauri, yeni AT04'ü ilk kez çalıştırdı
AlphaTauri, yeni sezonda mücadele edeceği AT04 aracını ilk kez bugün çalıştırdı.
AlphaTauri yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Yuki Tsunoda, Nyck de Vries ve ekibin bir kısmı şu anda Pirelli lastik testine katılmak üzere Paul Ricard'a gidiyor.
Faenza fabrikasında ise, AlphaTauri AT04 üzerinde sıkı bir çalışma var. Geçtiğimiz kış aylarında, yönetmelik anlamında pek fazla değişiklik olmasa da da lansman her zaman önemli bir dönüm noktasıdır. Takım şu anda bunun için çalışıyor.
İtalyan ekip ayrıca, Çarşamba günü yeni aracını ilk kez çalıştırdı ve o anlara dair ilk görüntüleri yayınladı.
AlphaTauri'nin renk düzeni lansmanı 11 Şubat'ta New York'ta gerçekleştirilecek.
Motor sesini yukarıdan dinleyebilirsiniz.
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