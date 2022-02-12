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Formula 1 / AlphaTauri lansman Son dakika

AlphaTauri, yeni AT03'e dair küçük bir detay görüntüsü yayınladı

AlphaTauri, 14 Şubat Pazartesi günü tanıtılacak olan AT03'e dair yeni bir detay görüntüsü yayınladı.

AlphaTauri, yeni AT03'e dair küçük bir detay görüntüsü yayınladı
Giacomo Rauli
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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AlphaTauri, McLaren'ın lansmanından kısa bir süre sonra yaptığı paylaşımla, önümüzdeki haftanın başında tanıtacağı yeni araca dair ilk detay görüntüsünü paylaşmış oldu.

Takım, yeni aracı AT03'ün lansmanı için 14 Şubat Pazartesi gününü seçmişti. Lansman TSi 14:00'te gerçekleştirilecek.

Yayınlanan görselde, aracın sol aynası görülüyor ve yeni aracın rengi hakkında iyi bir ipucu veriliyor.

 

Fotoğraftan, yeni aracın önceki yıllarda olduğu gibi yine koyu mavi renge sahip olacağı anlaşılıyor. Muhtemelen koyu maviyle beraber beyaz detaylar olacak.

Ayrıca aynada İtalya merkezli ekibi temsilen, İtalya bayrağının renkleri olan kırmızı, beyaz ve yeşile yer verilmiş.

Lansman etkinliğinin tıpkı Haas gibi bir dizi görselle yapılması bekleniyor.

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