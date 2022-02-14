AlphaTauri yeni aracını bugün tanıtacak

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İtalyan takım, geçen yıl beşincilik için Alpine ile kıyasıya bir rekabete girmiş ve sonunda bu mücadeleyi kazanan Fransız ekip olmuştu.

Takım bu yıl ivmesini korumak ve yeni döneme daha güçlü girmek istiyor.

Yeni araç üzerinde epey zamandır çalışan AlphaTauri, AT03'ün örtüsünü 14 Şubat'ta yani bugün kaldıracağını açıklamıştı.

Lansman etkinliği bugün TSi 14:00'te gerçekleştirilecek. İtalyan ekibin kapsamlı bir lansman yapmak yerine sadece bir dizi fotoğraf yayınlaması bekleniyor.

Bugün sadece İtalyan ekip lansman düzenleyecek. Bir sonraki lansman ise yarın Williams tarafından yapılacak.