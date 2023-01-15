AlphaTauri, yeni aracını 14 Şubat'ta piste çıkaracak
AlphaTauri, çarpışma testini başarıyla geçen yeni AT04 aracını ilk kez 14 Şubat'ta piste çıkarmayı planlıyor.
AlphaTauri geçtiğimiz günlerde attığı bir tweet ile AT04 şasisinin piste çıkmak üzere FIA'dan onay aldığını resmen açıkladı. Bu da Jody Egginton tarafından tasarlanan tek koltuklu aracın FIA'nın zorunlu çarpışma testini başarıyla geçtiğini gösteriyor.
Faenza merkezli ekip, geçen yıl yaşadığı hayal kırıklığının ardından 2023 aracının nasıl performans göstereceğini görmeyi sabırsızlıkla bekliyor.
Franz Tost ve Marco Perrone tarafından yönetilen takım bugünler çok meşgul. Bunun iki sebebi var; Birincisi, 11 Şubat'ta New York'ta yapılacak renk düzeni lansmanı, ikincisi ise 14 Şubat'ta yeni aracın Misano'da ilk kez piste çıkacak olması. Takım, Misano pistini şimdiden kiraladı ve o gün 100 km'lik bir çekim günü düzenleyecek.
Red Bull Grubu'na ait bir kıyafet markası olan AlphaTauri'nin, araç lansmanı için New York Moda Haftası'nı seçmesi hiç de tesadüf değil. Takım bunu yaparak pazarlama imkanlarını en iyi şekilde kullanmayı amaçlıyor.
Lansmanda kullanılacak olan şasi ise, yarışlarda kullanılacak olan güncellemeleri içermeyen bir model -olacak.
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AlphaTauri, yeni aracını 14 Şubat'ta piste çıkaracak
AlphaTauri, çarpışma testini başarıyla geçen yeni AT04 aracını ilk kez 14 Şubat'ta piste çıkarmayı planlıyor.
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