AlphaTauri yeni aracı AT04’ü 11 Şubat’ta New York'ta tanıtacak!

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AlphaTauri, cuma günü sosyal medyada ünlü Brooklyn Köprüsü'nde, AlphaTauri logolu örtü altında F1 aracının fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımda "11 Şubat NYC" ve "Tarihi Kaydet" ifadeleri yer alıyordu.

AlphaTauri, yeni düzenlemelerle beklediği ilerlemeyi kaydedemediği zorlu bir 2022 sezonunun ardından, 2023 için umutlu görünüyor.

2022 Takımlar Şampiyonası'nda 9. olan AlphaTauri, her iki şampiyonluk mücadelesini de domine eden kardeş takım Red Bull'un oldukça gerisinde kaldı.

Takımın en büyük sorunu, aracın tutarsız olmasıydı. Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda bazı hafta sonları iyi puanlar için mücadele ederken, diğer hafta sonları oldukça geride kalıyorlardı.

Gasly sezon ortasında takımın iyi performans gösterebilmesi için kendini sıfırlaması gerektiğini belirtmişti.

Gasly, "Dürüst olmak gerekirse, orta grupta neden diğer takımlardan daha fazla mücadele ettiğimizin cevabını bilmiyorum çünkü takımda bir şeylerin eksik olduğunu düşünmüyorum."

Pierre Gasly, AlphaTauri Photo by: Red Bull Content Pool

"Bu yüzden biraz geri adım atıp tüm bu duruma, hangi yöne gittiğimize ve bütçe sınırı ile nasıl başa çıkmaya karar verdiğimize bakmamız gerektiğini düşünüyorum, çünkü yılın başından beri sınırdayız." dedi.

2023'te Alpine için yarışacak olan Gasly, AlphaTauri'nin yeni aracıyla otomobil konseptini değiştireceğini açıkladı.

Gasly, "Geçen sezon orta sıralardaydık, bu yıl orta sıraların gerisindeydik ve gelecek sezon ne olacağını bilmiyoruz. Belki AlphaTauri, -ki aracın konseptini tamamen değiştirdiklerini biliyorum- mücadeleye geri döner. Bunu söylemek zor." dedi.

2023 sezonunda AlphaTauri'de Gasly'nin yerine, Nyck de Vries gelecek.