AlphaTauri, Verstappen incelemesine neden katılmadı?

Bu olay, Max Verstappen'in Q2'de Yuki Tsunoda'yı engellediği için hakemler tarafından soruşturulmasının ardından verilen ve Hollandalının kınama cezasıyla kurtulduğu kararla ilgiliydi.

Görevlilerin kararının altındaki ilginç bir notta "22 numaralı aracın temsilcisinin duruşmaya katılmamayı tercih ettiği not edilmiştir" deniyordu.

İnsanların bu ifadeden kaçınılmaz olarak çıkardığı sonuç, AlphaTauri'nin kardeş takım Red Bull'dan bir sürücünün ceza alma olasılığını en aza indirmek için duruşmaya katılmadığı oldu.

Aslında mesele bundan daha karmaşıktı çünkü Faenza ekibi duruşmaya katılması için resmi bir celp almamıştı.

Genellikle engelleme davalarında celpler çift olarak gelir ve her iki tarafın da belirli bir zamanda duruşmaya katılması istenir.

Bu durumda Verstappen/Tsunoda örneği, sıralama turlarının başlarında ortaya çıkan tamamen ayrı bir davadan etkilenmiş gibi görünüyor.

Bu vakada Logan Sargeant, Lance Stroll'e engel olduğu iddiasıyla soruşturulmuştu.

Ancak Stroll, Q1'in sonunda ağır bir kaza yapmıştı ve FIA sağlık delegesinin kontrolündeydi. Bu nedenle muhtemelen Stroll ile konuşmadan incelemek için yeterli kanıta sahip olduklarını düşündükleri için, resmi bir çağrı yapmadılar.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf tarafından: Lionel Ng / Motorsport Images

Bunun yerine Aston Martin'e, eğer isterse sportif direktör Andy Stevenson'ın Sargeant duruşmasına katılması için WhatsApp aracılığıyla iletildiği anlaşılan gayri resmi bir davetiye gönderildi.

Ancak Stevenson o sırada Stroll ve sağlık ekibiyle birlikteydi ve duruşma bittikten birkaç dakika sonra yarış kontrolüne geldi.

Komiserler kararlarında "Aston Martin Aramco Cognizant F1 Takımının takım temsilcisinin duruşma sırasında hazır bulunmadığını ancak duruşma bittikten sonra komiserlerin odasına geldiğini" belirttiler.

Aston ve Stroll ile gayri resmi bir yaklaşım benimsenmişken, AlphaTauri ile de aynı yaklaşım benimsenmiş gibi görünüyor.

Takımların zorunlu bir talep olarak gördükleri resmi bir çağrı olmadığı için AlphaTauri duruşmaya gitmedi.

Takım patronu Franz Tost Autosport'a yaptığı açıklamada takımın Verstappen hakkında FIA'ya herhangi bir şikayette bulunmadığını doğruladı.

Takım duruşmada temsil edilseydi, takımlar arasındaki ilişki göz önüne alındığında, bariz nedenlerden dolayı her halükarda bir ceza için baskı yapmayacağını düşünmek mantıklıdır.

Ancak bu durum nihai kararın etkilendiği anlamına gelmiyor, zira komiserler etkilenen sürücüyü dinlemeden de bu tür kararlar verebilecek çok sayıda kanıta sahip olabilirler.