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Formula 1 Haberler

AlphaTauri ve Alpine F1 takımlarındaki son güncellemeler

AlphaTauri, Singapur Grand Prix'sinde sidepod yapısında önemli değişiklikler yaparak performansı artırmayı ve 2024 Formula 1 aracı için daha iyi bir temel oluşturmayı amaçladı.

Matt Somerfield
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
AlphaTauri AT04 technical detail

Yeni karoser, bu kural döneminin başlangıcından bu yana kullandığı aşağı doğru rampa konseptini kullanmaya devam ediyor. Bununla birlikte, gridde başka yerlerde görülen bazı konseptleri de kendi birkaç numarasıyla birlikte harmanlıyor. 

Arkaya doğru süpürülen girişten çıkan yüksek ve sığ karoserin üst yüzeyinde zaten bir eğim çizgisi ve düşme bölümü vardı, ancak bu, arkasındaki diğer değişiklikler nedeniyle daha belirgin hale geldi. 

Bu arada, ana sidepod gövdesinin altındaki karoser iç bileşenleri yerleştirmek için aniden dışa doğru daralırken, çok daha önemli bir alt kesik mevcuttur. 

Daha sonra hızlı bir şekilde ana gövdenin altına geri dönüyor ve bu da yine düzenlenmiş edilmiş olan zeminin kenarına bir miktar ek destek sağlıyor. 

AlphaTauri AT04 technical detail
AlphaTauri AT04 technical detail

Sidepod'un arka üst kısmı, omuzda daha belirgin bir kamburluk ile karakterize edilmiş. Bu, diğerlerinin karoserlerine dahil ettikleri oluklarla deneyimledikleri aynı etkiyi taklit etmeye yardımcı olacak gibi görünüyor.

Motor kapağı kaportasında da değişiklikler yapılmış, arka süspansiyon elemanlarının üzerindeki top benzeri soğutma çıkışlarının boyutları artırılırken, süspansiyon kaportalarının kendileri de değiştirilmiş.

Bu, üst kanatçık kademesine akışı iyileştirmek için arka fren kanalı giriş ve çıkışının boyutunda yapılan değişikliklerle birlikte yapılmış. 

Zemin değişikliklerine paralel olarak, difüzörde de değişiklikler yapılmış ve yan duvar fare yuvası kesiği, yukarı yönde üretilen performans avantajlarını elde etmek için değiştirilmiş.

Alpine A523 sidepods mirror detail
Alpine A523 technical details

Alpine de Singapur'a revize edilmiş sidepod kaportası ve yeni bir ayna tertibatını içeren bir dizi yeni parça ile geldi.  

Sidepodlarda yapılan ana değişiklik, girişin boyutu ve şeklindeydi. Alpine, sidepod hava girişinde alt bölümün, üstten daha uzun olduğu tasarıma geçiş yaptı.

Bu, mevcut kural döneminin başından beri Red Bull'un şampiyon olduğunu gördüğümüz tasarım özelliklerinden birisi ve o zamandan beri McLaren gibileri tarafından da kopyalandı. 

Bu değişikliğin bir parçası olarak Enstone merkezli ekip, ayrıca daha dikdörtgen bir girişten, rakiplerinin çoğu tarafından kullanılan tasarımlara benzer şekilde daha yuvarlak ve süpürülmüş bir alternatife geçmeyi tercih etti. 

Sonuç olarak, alt kesiğin şekli ve boyutunda da değişiklikler yapılırken, sidepod karoserinin üst yüzeyine, hava akışının birkaç yarış önce eklenen kanala geçişini etkileyecek büyük bir eğim çizgisi ve düşüş eklendi. 

Bu arada, ekip ayna kanadı için oldukça agresif bir tasarım profilini tercih etti; üstteki çıta tarzı kaplama terk edildi ve revize edilmiş ve büyütülmüş ayna muhafazasının üzerine iki büyük girdap üretici kanatçık monte edildi. 

Alpine A523 front wing Singapore GP

Alpine A523 ön kanat Singapur GP

Fotoğraf: Giorgio Piola

A523'ün ön kanadında ve daha spesifik olarak kanatların ayarlandığında beklendiği gibi dönmesini sağlamak ve aynı zamanda ardışık bölümler arasında yapısal bir bağlantı sağlamak için kullanılan metal ve braketlerde de değişiklikler yapıldı.  

Braketlerin pozisyonlarında bir değişiklik olmadığı için, değişiklikler daha çok kanadın FIA tarafından yayınlanan ve araç hareket halindeyken mevcut olabilecek ancak statik testlerde tespit edilemeyen herhangi bir bükülmeyi azaltmayı amaçlayan teknik bir yönergeye uygun olmasını sağlamak için ekip tarafından verilen bir yanıttı. 

Engine cover on the Alpine A523
Alpine A523 technical detail

Alpine ayrıca motor kapağının yan tarafındaki soğutma panelini de revize ederek kullanılan solungaçların sayısını artırırken Monza'da kullanılan düzene kıyasla yüksekliklerini azalttı (sağda). 

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