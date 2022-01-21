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AlphaTauri, Tsunoda'ya olan sabrının karşılığını 2022'de alacağını düşünüyor

Ekleyen:
, Şef Editör

RacingNews365'e konuşan AlphaTauri patronu Franz Tost, Yuki Tsunoda'nın bu yıl ileriye doğru iyi bir adım atmasını ve Japon pilota olan sabırlarının meyvelerini almalarını bekliyor.

AlphaTauri, Tsunoda'ya olan sabrının karşılığını 2022'de alacağını düşünüyor

AlphaTauri, Formula 2'deki başarılı performansının ardından Yuki Tsunoda'yı Daniil Kvyat'ın yerine getirmişti.

Japon pilot, ilk yılında beklentinin altında kaldı. Yıl boyunca çok sayıda olaya karışan Japon pilot, performans anlamında da iyi değildi.

Yıl ilerledikçe daha iyi performans gösterse de, Pierre Gasly'nin 110 puanına karşılık sadece 32 puan alabildi. Bu da AlphaTauri için şampiyona beşinciliğine mâl oldu.

Yine de takım, Tsunoda ile yollarını ayırmak yerine kendisini geliştirmeye odaklandı ve önce kendisini İtalya'ya taşıdı, sonra da Alex Albon'la çalışmasını sağladı.

Genç sürücü yeni sezonda takımdaki yerini koruyacak. Takım patronu Franz Tost'a göre hem AlphaTauri hem de Red Bull, Japon sürücüyle yarışmaya devam etmenin karşılığını alacak.

RacingNews365'le yaptığı özel röportajda Tost, "Her şey tecrübeyle alakalı: Pierre geçen yıl 110 puan, Yuki ise 32 puan kazandı."

"Sezon başında bile benim için durumun böyle olacağı açıktı. Çaylak bir pilotla yarıştığınız zaman belli bir bedel ödemeniz gerekiyor."

"Geçen sezon, Yuki için bir öğrenme yılıydı. AlphaTauri ve Red Bull olarak yapılan çalışmaların meyvelerini yeni sezonda alacağımızı düşünüyorum."

"Yuki, daha fazla deneyim kazandıkça daha fazla puan kazanmaya başlayacak. Fakat geçen sezon fedakarlıklar yapmak zorunda kaldık." dedi.

AlphaTauri garajının diğer tarafında ise tecrübeli Gasly, oldukça iyi performans gösterdi ve kariyerinde ilk kez 100 puan barajını aştı.

"Pierre'le, mutlu olmaktan çok daha fazlasıyım. İnanılmaz büyük bir ilerleme kaydetti. Öğrenme sürecine devam ediyor, ki bu çok önemli."

"Pierre'in harika bir iş çıkardığını söylemeliyim. Umarım gelecek yıl ona iyi ve rekabetçi bir paket sunabiliriz çünkü bu sayede her zaman ilk altı veya yedi içerisinde olabilir."

Pierre Gasly, AlphaTauri

Pierre Gasly, AlphaTauri

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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