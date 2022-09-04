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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

AlphaTauri, Tsunoda'nın yaşadığı tuhaf sorunu araştırıyor

AlphaTauri, Yuki Tsunoda'nın Hollanda Grand Prix'sinde yaşadığı tuhaf sorunu araştıracağını açıkladı.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Alex Kalinauckas
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
AlphaTauri, Tsunoda'nın yaşadığı tuhaf sorunu araştırıyor
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Tsunoda 43. turda aracını kenara çekti ve AlphaTauri'ye lastiklerden birinin doğru şekilde takılmadığını bildirdi.

30 saniye sonra takım, Tsunoda'ya her şeyin yolunda olduğunu ve devam etmesi gerektiğini söyledi. Tsunoda bunun üzerine emniyet kemerlerini sıktırmak ve yeni lastiklere geçmek için pite geldi. 

Ancak piste döndükten kısa bir süre sonra aracı durdurması gerektiği söylendi çünkü araçtaki sorun tam anlamıyla tespit edildi.

Tsunoda bir hakem kulesinin bulunduğu noktada aracını durdurdu ve yarışı bıraktı. Ancak aracın oradan kaldırılması için sanal güvenlik aracı gerekti.

AlphaTauri'nin araç performans şefi Claudio Balestri, sorunu bir "araç arızası" olarak nitelendirdi ve araştırıldığını doğruladı.

Balestri, "Yuki pit stoptan sonra aracın arkasında garip bir şey olduğunu bildirdi, lastikleri değiştirmek için onu tekrar çağırdık ve hemen ardından bir araç arızası yaşadık."

"Bu durum şu anda takım içinde soruşturuluyor." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Photo by: Erik Junius

Motorsport.com'a konuşan Tsunoda ise, yaşadığı sorunla ilgili şöyle dedi: "Özellikle sol-arka tarafta oldukça net bir sorun vardı."

"Mühendisim durmamı söyledi fakat verilerde net bir sorun ya da herhangi bir problem gözükmüyordu."

"Bu yüzden yeni lastikler için pite girmek üzere tekrar yola çıktık. Ondan sonra verilerde net bir sorun gördük. Bu yüzden de yarışı bıraktık." dedi.

Sorunu açıklaması istendiğinde Tsunoda, "Düzlükte drift yapıyor gibiydim, düzlükte lastik ters hareket ediyor gibiydi."

"Bu yüzden normal gibi görünmüyordu." dedi.

Tsunoda, Cumartesi günü takım arkadaşı Pierre Gasly'nin önünde Q3'e kaldı ve İspanya GP'den bu yana ilk puanının peşinden koşuyordu.

Tsunoda, "Artık temiz bir yarış haftasına ihtiyacım var, ondan sonra iyi bir ritim yakalayabileceğimi düşünüyorum."

"Şu anda ritim yakalayamıyorum. Bu yüzden önce iyi bir ritim yakalamak sonra da istikrarlı şekilde puan kazanmak istiyorum." dedi.

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