Önceki / Verstappen'den yarışların sıkıcı olduğu yorumuna yanıt: "Futbolda da maçlar sıkıcı olabiliyor" Sonraki / Perez: "Red Bull'da yaşadığım 'kilit problemi' bu yıl çözdük"
Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

AlphaTauri, Tsunoda'nın yaşadığı soruna dair 'cevaplar aldı'

AlphaTauri, Bakü sprint yarışında Yuki Tsunoda'nın aracına ne olduğunu ortaya çıkardı; Yapılan incelemelere göre aracın süspansiyonu, pit yolundan ayrılırken kırıldı.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Japon pilot, Bakü'deki sprint yarışının ilk iki turunda yaşadığı bir dizi tuhaf olayın ardından yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

İlk turda Nyck de Vries ile temas yaşamasının ardından duvara çarpan, pite dönerken sağ arka lastiği fırlayan Tsunoda, yavaş şekilde pite dönmeyi başardı.

Lastik değişimi yapıldıktan sonra Tsunoda, araç sağlam göründüğü için piste geri döndü. Fakat süspansiyon dengesi bozulmuştu ve bu da ortaya çok tuhaf görüntüler çıkardı.

Kırılan süspansiyon nedeniyle yarışı bırakmak durumunda kalan Tsunoda, büyük hayal kırıklığı yaşarken, AlphaTauri'ye aracı güvenli olmayan şekilde piste gönderdiği için para cezası verildi.

Fakat AlphaTauri'nin bu hafta yaptığı incelemeler, aracın piti terk ederken sağlam olduğunu fakat pit yoluna doğru ilerlemeye başladığında, süspansiyon parçalarının arızalandığını ortaya koydu.

Miami Grand Prix'si öncesinde Autosport'a konuşan AlphaTauri'nin araç performansı şefi Guillaume Dezoteux, yapılan analizlerin o gün yaşananlardan biraz farklı bir tablo çizdiğini açıkladı.

Açıklamada, "Sprint yarışı üzerinde çok fazla araştırma yaptık."

"Aslında Yuki durduğunda, araç hasar görmemişti ve piste çıkması gayet güvenliydi."

Tsunoda also suffered a puncture earlier in the weekend

Tsunoda also suffered a puncture earlier in the weekend

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Pit çıkışında sağ arka süspansiyonun arızalandığını gördük, ki ardından televizyonda gördüğünüz gibi araç üç tekerlekli bir hale geldi." dedi.

Dezoteux,  pit stop sırasında süspansiyonu kapsamlı şekilde kontrol ettiklerini ve yanlış bir şey bulamadıklarını belirtti.

"Pit stop sırasında bir göz attık fakat herhangi bir hasar göremedik. Verilerde ve video görüntülerinde, süspansiyonun daha sonra kırıldığını gördük."

"O sırada arka süspansiyonda herhangi bir yer değişimi veya boşluk yoktu, bu nedenle aracı göndermeye karar verdik."

"Bu bizim için biraz rahatlatıcı oldu çünkü bu tür bir durumu yönetmek hiç kolay değil. Sonunda bu şekilde olduğunu görmek bizi mutlu etti çünkü aracı üç tekerlek üzerinde piste göndermek, hiç de istediğimiz bir şey değildi."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Takımın gelişimi

AlphaTauri sezona zor bir başlangıç yaptı fakat Tsunoda'nın Bakü'de Q3'e girmesi ve yarışta puan alması, İtalyan ekipte moralleri yükseltti.

Dezoteux, Azerbaycan pistinin özelliklerinin takımının 2023 aracına uygun olduğunu söyleyip, sözlerine şöyle devam etti: "İyi bir güç ünitesi performansı ve verimli bir aero paket isteyen farklı bir pist düzeniydi."

"Orada çok yüksek bir aero hassasiyeti yok ve bu bize yardımcı oldu."

"İyi bir mekanik tutuşa sahibiz ve ayar tarafında, sürücülerin bu pistte hızla yükselmelerine yardımcı olmak için oldukça uyumlu ve sürmesi daha kolay bir araç hazırladık"

"Bu Yuki'de işe yaradı ama Nyck için zordu çünkü çok az antrenman yapabildi."

paylaşım
yorumlar

Verstappen'den yarışların sıkıcı olduğu yorumuna yanıt: "Futbolda da maçlar sıkıcı olabiliyor"

Perez: "Red Bull'da yaşadığım 'kilit problemi' bu yıl çözdük"
Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Horner: "Paranoya, Red Bull pilotları arasındaki mücadeleyi etkilememeli"

Horner: "Paranoya, Red Bull pilotları arasındaki mücadeleyi etkilememeli"

Formula 1

Horner: "Paranoya, Red Bull pilotları arasındaki mücadeleyi etkilememeli" Horner: "Paranoya, Red Bull pilotları arasındaki mücadeleyi etkilememeli"

Brad Pitt'in F1 aracıyla sürüş yapacağı yalanlandı, Hamilton F1 filmi için "özgünlük" sözü verdi

Brad Pitt'in F1 aracıyla sürüş yapacağı yalanlandı, Hamilton F1 filmi için "özgünlük" sözü verdi

Formula 1

Brad Pitt'in F1 aracıyla sürüş yapacağı yalanlandı, Hamilton F1 filmi için "özgünlük" sözü verdi Brad Pitt'in F1 aracıyla sürüş yapacağı yalanlandı, Hamilton F1 filmi için "özgünlük" sözü verdi

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Yuki Tsunoda Daha fazlası
Yuki Tsunoda
Red Bull: "Tsunoda henüz ana takımda yarışacak seviyede değil"

Red Bull: "Tsunoda henüz ana takımda yarışacak seviyede değil"

Formula 1

Red Bull: "Tsunoda henüz ana takımda yarışacak seviyede değil" Red Bull: "Tsunoda henüz ana takımda yarışacak seviyede değil"

Tsunoda'nın sprint yarışında yarış dışı kalmasına De Vries ile temas sebep olmuş

Tsunoda'nın sprint yarışında yarış dışı kalmasına De Vries ile temas sebep olmuş

Formula 1
Azerbaycan GP

Tsunoda'nın sprint yarışında yarış dışı kalmasına De Vries ile temas sebep olmuş Tsunoda'nın sprint yarışında yarış dışı kalmasına De Vries ile temas sebep olmuş

Norris ve Tsunoda, Sprint Shootout öncesinde ne tür lastik kumarı oynadılar?

Norris ve Tsunoda, Sprint Shootout öncesinde ne tür lastik kumarı oynadılar?

Formula 1
Azerbaycan GP

Norris ve Tsunoda, Sprint Shootout öncesinde ne tür lastik kumarı oynadılar? Norris ve Tsunoda, Sprint Shootout öncesinde ne tür lastik kumarı oynadılar?

AlphaTauri Daha fazlası
AlphaTauri
Tost, "önemli ayrılığın" ardından AlphaTauri F1 mühendislerine güveniyor

Tost, "önemli ayrılığın" ardından AlphaTauri F1 mühendislerine güveniyor

Formula 1
Miami GP

Tost, "önemli ayrılığın" ardından AlphaTauri F1 mühendislerine güveniyor Tost, "önemli ayrılığın" ardından AlphaTauri F1 mühendislerine güveniyor

Mekies'in AlphaTauri ile anlaşması neden Ferrari için yeni bir baş ağrısı olacak?

Mekies'in AlphaTauri ile anlaşması neden Ferrari için yeni bir baş ağrısı olacak?

Formula 1

Mekies'in AlphaTauri ile anlaşması neden Ferrari için yeni bir baş ağrısı olacak? Mekies'in AlphaTauri ile anlaşması neden Ferrari için yeni bir baş ağrısı olacak?

Marko: "Red Bull'dan ayrılmayı düşünmüyorum"

Marko: "Red Bull'dan ayrılmayı düşünmüyorum"

Formula 1
Azerbaycan GP

Marko: "Red Bull'dan ayrılmayı düşünmüyorum" Marko: "Red Bull'dan ayrılmayı düşünmüyorum"

Son Haberler

Liberty: "Çok geç kalmadan yeni Concorde Anlaşması'nı imzalamalıyız"

Liberty: "Çok geç kalmadan yeni Concorde Anlaşması'nı imzalamalıyız"

F1 Formula 1

Liberty: "Çok geç kalmadan yeni Concorde Anlaşması'nı imzalamalıyız" Liberty: "Çok geç kalmadan yeni Concorde Anlaşması'nı imzalamalıyız"

2023 Miami GP 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde lider Verstappen

2023 Miami GP 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde lider Verstappen

F1 Formula 1
Miami GP

2023 Miami GP 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde lider Verstappen 2023 Miami GP 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde lider Verstappen

Bahattin Sofuoğlu, Supersport'taki ilk podyumunu aldı!

Bahattin Sofuoğlu, Supersport'taki ilk podyumunu aldı!

MSS Supersport

Bahattin Sofuoğlu, Supersport'taki ilk podyumunu aldı! Bahattin Sofuoğlu, Supersport'taki ilk podyumunu aldı!

Canlı anlatım: Miami GP 3. antrenman seansı

Canlı anlatım: Miami GP 3. antrenman seansı

F1 Formula 1
Miami GP

Canlı anlatım: Miami GP 3. antrenman seansı Canlı anlatım: Miami GP 3. antrenman seansı

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.