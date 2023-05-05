AlphaTauri, Tsunoda'nın yaşadığı soruna dair 'cevaplar aldı'
AlphaTauri, Bakü sprint yarışında Yuki Tsunoda'nın aracına ne olduğunu ortaya çıkardı; Yapılan incelemelere göre aracın süspansiyonu, pit yolundan ayrılırken kırıldı.
Japon pilot, Bakü'deki sprint yarışının ilk iki turunda yaşadığı bir dizi tuhaf olayın ardından yarıştan çekilmek zorunda kaldı.
İlk turda Nyck de Vries ile temas yaşamasının ardından duvara çarpan, pite dönerken sağ arka lastiği fırlayan Tsunoda, yavaş şekilde pite dönmeyi başardı.
Lastik değişimi yapıldıktan sonra Tsunoda, araç sağlam göründüğü için piste geri döndü. Fakat süspansiyon dengesi bozulmuştu ve bu da ortaya çok tuhaf görüntüler çıkardı.
Kırılan süspansiyon nedeniyle yarışı bırakmak durumunda kalan Tsunoda, büyük hayal kırıklığı yaşarken, AlphaTauri'ye aracı güvenli olmayan şekilde piste gönderdiği için para cezası verildi.
Fakat AlphaTauri'nin bu hafta yaptığı incelemeler, aracın piti terk ederken sağlam olduğunu fakat pit yoluna doğru ilerlemeye başladığında, süspansiyon parçalarının arızalandığını ortaya koydu.
Miami Grand Prix'si öncesinde Autosport'a konuşan AlphaTauri'nin araç performansı şefi Guillaume Dezoteux, yapılan analizlerin o gün yaşananlardan biraz farklı bir tablo çizdiğini açıkladı.
Açıklamada, "Sprint yarışı üzerinde çok fazla araştırma yaptık."
"Aslında Yuki durduğunda, araç hasar görmemişti ve piste çıkması gayet güvenliydi."
Tsunoda also suffered a puncture earlier in the weekend
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
"Pit çıkışında sağ arka süspansiyonun arızalandığını gördük, ki ardından televizyonda gördüğünüz gibi araç üç tekerlekli bir hale geldi." dedi.
Dezoteux, pit stop sırasında süspansiyonu kapsamlı şekilde kontrol ettiklerini ve yanlış bir şey bulamadıklarını belirtti.
"Pit stop sırasında bir göz attık fakat herhangi bir hasar göremedik. Verilerde ve video görüntülerinde, süspansiyonun daha sonra kırıldığını gördük."
"O sırada arka süspansiyonda herhangi bir yer değişimi veya boşluk yoktu, bu nedenle aracı göndermeye karar verdik."
"Bu bizim için biraz rahatlatıcı oldu çünkü bu tür bir durumu yönetmek hiç kolay değil. Sonunda bu şekilde olduğunu görmek bizi mutlu etti çünkü aracı üç tekerlek üzerinde piste göndermek, hiç de istediğimiz bir şey değildi."
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Takımın gelişimi
AlphaTauri sezona zor bir başlangıç yaptı fakat Tsunoda'nın Bakü'de Q3'e girmesi ve yarışta puan alması, İtalyan ekipte moralleri yükseltti.
Dezoteux, Azerbaycan pistinin özelliklerinin takımının 2023 aracına uygun olduğunu söyleyip, sözlerine şöyle devam etti: "İyi bir güç ünitesi performansı ve verimli bir aero paket isteyen farklı bir pist düzeniydi."
"Orada çok yüksek bir aero hassasiyeti yok ve bu bize yardımcı oldu."
"İyi bir mekanik tutuşa sahibiz ve ayar tarafında, sürücülerin bu pistte hızla yükselmelerine yardımcı olmak için oldukça uyumlu ve sürmesi daha kolay bir araç hazırladık"
"Bu Yuki'de işe yaradı ama Nyck için zordu çünkü çok az antrenman yapabildi."
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