AlphaTauri, Tsunoda'nın küfürlerinden rahatsız

Formula 3'te geçirdiği yılın ardından, geçen sezon Formula 2'ye geçen ve buradaki tek yılının ardından da F1'e adım atan Yuki Tsunoda, bu yıl inişli çıkışlı bir sezonu geride bıraktı.

Japon pilot, çaylak sezonunda bazı çılgın telsiz mesajları verdi ve özellikle yılın ilk kısmında, bolca küfür ettiği görülebiliyordu. Aynı zamanda da sert de açıklamalar yapan Japon pilot, epey tepki çekti.

Formula1.com'a konuşan Tsunoda, "Bundan dolayı çok pişmanlık duyuyorum. Aslında söylediklerimi her zaman kontrol altında tutmaya çalışıyorum ama bazen bunu yapmak zor. Çok zorluyorum ve sürekli gelişmek istiyorum." demişti.

Tsunoda sadece F1'de değil, alt kategorilerde de benzer şekilde sert ve küfürlü konuşmalar yapıyordu.

AlphaTauri Takım Patronu Tost, bunun Tsunoda ile konuştuğu bir şey olduğunu fakat sürüş yapmanın getirdiği adrenalin nedeniyle, bir sürücünün soğukkanlılığını korumasının zor olabileceğini de kabul ediyor.

RacingNews365'e konuşan Tost, "Ona 'Lütfen bunu yapma, imajın için de takım için iyi değil, sessiz kalmalısın' diyebilirsiniz, sonra araca geçiyor, vizörünü çekiyor, eğer bir şeyden dolayı sorun yaşarsa sinirleniyor."

"Yine de insanlar bunun bir F1 aracı olduğunu anlamalılar."

"Sürücülerin agresif olması gerekiyor, sadece pistte tur atmaya çalışmıyorlar. Bu adrenaline sahip olmalılar, yoksa bu performansları gösteremezler." dedi.

Franz Tost, Team Principal, AlphaTauri Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Kendi kendine bağırabilir"

Tost, öbür yandan bunun hem kendisi hem de takım için iyi olmadığını, iki tarafın da imajına zarar verdiğini söyledi.

Tost, "Ondan bunu yapmamasını isteyeceğim. İstiyorsa kendi kendine bağırabilir ve takım radyosunu açmayabilir. Diğer türlü yapması hem ona hem de takıma zarar veriyor." dedi.

Tsunoda'yı F1'e getiren isim olan Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Tsunoda'nın sözlerinin başka sorunlara neden olmasından endişe ediyor.

Marko, "Onun dili pek de Japonlar'a uygun bir dil değil. Kendisini Japonya'ya kötü şekilde tanıtıyor. Bunun ne anlama geldiğini biliyor mu pek emin değilim." dedi.

2021 sezonunun ilk yarısındaki düşük performansının ardından Tsunoda, ikinci yarıda çıkışa geçti. Yine de sezon boyunca ancak 32 puan toplayabildi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images