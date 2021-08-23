AlphaTauri, Tsunoda'nın ikinci yarıda daha güçlü olmasını umuyor

Formula 2'de geçirdiği başarılı sezonun ardından bu yıl AlphaTauri ile Formula 1'e adım atan Yuki Tsunoda, sezonun ilk yarısında beş kez ilk ona girmeyi başardı.

Bahreyn'deki ilk yarışta dokuzuncu olan Tsunoda, Azerbaycan'da yedinci, Steiermark ve Britanya'da 10. ve son olarak Macaristan'da altıncı oldu.

Şimdiye kadar hiçbir sıralama turlarında Pierre Gasly'i geçemeyen Tsunoda, şampiyonada toplam 18 puana sahip ve 50 puanı bulunan Gasly'nin 32 puan ardında yer alıyor.

Franz Tost, Tsunoda'nın Formula 1'e alışmasının zaman aldığını ancak yılın ikinci yarısında daha güçlü olabileceğini dile getirdi.

Tost, "Yaz tatili iyidir çünkü herkese gelişme fırsatı verir. Yuki, bugünlerde gerçekten profesyonel hale gelen Formula 1'de yeni bir isim ve spor, günümüzde sürücülerden çok yüksek düzeyde beceri gerektiriyor. Ayrıca, genç sürücüler için sporun teknik tarafı da oldukça karmaşık."

"Alt kategorilerden gelmek ve hemen hatasız sürüp, başarıya ulaşacağınızı düşünmek, Formula 1'de gerçekleşmeyen bir beklentidir. Başarılı olmak için çok fazla ve disiplin gerekiyor. Genç sürücüler önce bir şeyler öğrenmek zorunda ve Yuki ile doğru yoldayız."

"Yuki bazen zorlansa da çok hızlı öğreniyor. Macaristan'da antrenmanda kaza yaptı ancak bu pistte ilk kez Formula 1 aracı sürdüğünü unutmamak lazım. Seansın başlangıcından itibaren çok hızlı zamanlar kaydediyor ancak gereksiz yere acele ettiğini anlıyor."

"Attığınız her tur, aracı daha iyi anlamanızı ve deneyim kazanmanızı sağladığı için, mümkün olduğunca fazla mesafe kat etmek adına ilk seansta biraz daha yavaş gitmesinin çok daha iyi olduğunu anlattım."

"Şimdi hem Pierre ve özellikle Yuki'den iyi sonuçlar almasını bekliyoruz. Pierre harika bir iş çıkarıyor, oldukça üst seviyede sürüyor ve aracın hızlı olduğunu gösteriyor. Takımlar şampiyonasını beşinci bitirebilecek potansiyelimiz var." dedi.