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Formula 1 Haberler

AlphaTauri: "Tsunoda'nın çaylak sezonunda yaşadığı zorluklar 'beklenmedik' değildi"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

AlphaTauri teknik direktörü Jody Egginton, günümüzde Formula 1’e katılmanın genç sürücüler için ne kadar zor ve karmaşık olduğu düşünüldüğünde Yuki Tsunoda’nın çaylak sezonunda yaşadığı sorunların “beklenmedik” olmadığını söyledi.

AlphaTauri: "Tsunoda'nın çaylak sezonunda yaşadığı zorluklar 'beklenmedik' değildi"

Tsunoda, Formula 2’de üçüncü olduktan sonra bu sene F1’e adım attı ama şu ana kadar inişli çıkışlı bir sezon geçirdi.

Japon pilot, Imola’daki sıralama turlarında kaza yapmış ve yarışta ise puan kazanmak için mücadele ederken spin atmıştı. Ayrıca, Azerbaycan ve Fransa’da da cumartesi günleri kaza yapmıştı.

Tsunoda sezonun başındaki kazaları ardından “sakinleşmesi” gerektiğini kabul etti ve yaz arası öncesindeki son 4 yarışın 3’ünde puan kazandı. Macaristan’da ise şu ana kadarki en iyi sonucunu elde ederek 6. oldu.

AlphaTauri F1 teknik direktörü Egginton, Tsunoda’nın ilk sezonunda “her geçen gün” daha da geliştiğini hissettiğini ve zor anlar yaşamasının alışılmadık bir şey olmadığını söyledi.

Motorsport.com’a verdiği demeçte Egginton, “F1’de uzun bir kariyeri olan herhangi bir pilotun ilk senesine bakarsanız, inişli çıkışlı anlar yaşadıklarını görürsünüz.”

“Önceki takımlarımda sezonun başında genç bir pilotun heyecan ve kötü şansın karışımına sahip olduğunu görüyorduk. Siz fark etmeden 5 yarış geçmiş oluyor ve kafanızı kaşıyıp ‘neler oldu?’ diyorsunuz.”

“Bu benim için alışılmadık bir şey değil. Sinir bozucu ve zorlayıcı ama beklenmedik değil.”

“Bence iyi bir ilk yarış geçirdiği için herkes ona odaklandı. Araç rekabetçiydi ve beklentiler yükseldi ama yine de aynı öğrenme sürecinden geçmesi gerekiyordu.”

“Eğer odak noktası sizseniz ve yanlış bir şey yaparsanız aniden hakkınızda soru işaretleri oluşur ve bu sorular biraz daha yoğun olur. Ancak bence olağan dışı bir şey yok.” ifadelerini kullandı.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Tsunoda’nın F1 kariyeri, alt kategorilerde hızlı bir yükseliş sonrasında gerçekleşti. Japon pilot, 2018’de Formula 4’te yarışıyordu ve her sene bir basamak yükseldi.

Egginton, motor sporların zirvesine böylesine hızlı bir yükselişin daha önce görülmemiş bir şey olmamasına rağmen modern F1’in karmaşık yapısının Tsunoda’nın alışma sürecinin daha büyük bir meydan okuma haline getirdiğini düşünüyor.

Egginton, “Elbette bunu yapan ilk [pilot] değil. [Felipe] Massa, [Kimi] Raikkonen ve bazı diğer pilotlar bunu yaptı.”

"Şimdi farklı olan ise Formula 1'in karmaşıklığı. Pilotların iş yükü açısından diğer örneklere benzetmek zor olur."

"Öğrenmeniz gereken şeylerin yoğunluğunun yanı sıra F1'deki mühendislik ve aracı geliştirme tarafındaki hızlı ilerleme de bunu daha da zorlaştırıyor.”

“Sadece birkaç yıl önce zor bir ilk antrenman seansı geçirip ikinci antrenmanda toparlayabiliyordunuz. Şimdi ise pist üzerinde eksik zaman geçirirseniz, geri dönmek zor oluyor.”

“Araçta genç bir pilotunuz varsa bu daha da zorlaşıyor çünkü pistte geçirdiğiniz zaman daha değerli oluyor. Arka planda çok fazla şey oluyor ama Yuki öğrenme sürecinde, bu zor bir süreç ve harika bir iş çıkarıyor.” dedi.

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