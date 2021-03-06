AlphaTauri, Tsunoda'nın bazı pistlerde zorlanmasını bekliyor

Yuki Tsunoda, yeni Formula 1 sezonunda AlphaTauri ile mücadele edecek ve griddeki üç çaylak isimden bir tanesi olacak.

Tsunoda, şimdiye kadar yarıştığı F3 ve F2 serilerinde iyi bir performans sergilemeyi başardı. Özellikle F2'deki çaylak performansıyla kendisine hayran bıraktı.

Geçişlerdeki yeteneğiyle ön plana çıkan ve geriye düşse de iyi işler yapan genç sürücü, Formula 1 takvimindeki çoğu pisti bilmiyor.

Bu yılki sürücü kadroları hakkında değerlendirmelerde bulunan AlphaTauri takım patronu Franz Tost, genç sürücünün tecrübesizliğinden ötürü bazı pistlerde sorun yaşamasının çok muhtemel olduğunu dile getirdi.

Tost, "Yuki çok iyi bir sürücü, ancak onun için birkaç yarış oldukça büyük bir mücadele olacak."

"Bildiği pistlerde Pierre'e yakın olmasını bekliyorum, ancak bazı yeni pistler onun için çok daha zor olacak. Gasly'nin çok ama çok hızlı olduğunu ve çıtanın son derece yüksek olduğunu unutmamak gerek."

"Yine de Yuki, çok yetenekli bir pilot ve başarılı olacağına eminim." dedi.

Tost, takımın 2021 hedefi sorulduğunda ise, "Kendimi nihai bir hedefe odaklamak istemiyorum. Ancak elbette her yıl gelişmek ve daha fazla puan toplamak istiyoruz." yanıtını verdi.

Dördüncülüğün gerçekçi bir hedef olup olmadığı sorulduğunda ise, "Hayal kurmaya izin veriliyor." yanıtını verdi ve gülümsedi.