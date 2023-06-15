AlphaTauri, Tost'a yeni kontrat önermiş
AlphaTauri takım patronu Franz Tost, Red Bull'un kendisini takım patronluğu rolünde olmasa bile takımda tutmak istediğini söyledi.
AlphaTauri takım patronluğu görevini uzun yıllardır Franz Tost yapıyor fakat sezon sonunda takımdaki görevini Laurent Mekies'e bırakacak.
Tost'un takımdan tamamen ayrılması bekleniyordu ancak şimdi Avusturyalı markadan bir danışmanlık teklifi aldığı ortaya çıktı.
Henüz nihai kararını vermeyen Tost, eğer bu teklifi kabul ederse iki yıl daha takımda danışman olarak kalacağını söyledi.
Osterreich gazetesine verdiği demeçte Tost, "Emekli olduktan sonra nihayet kışın kayak yapmaya gideceğim için mutluydum..."
"Ancak daha sonra danışmanlık rolüyle iki yıl daha takımda kalma teklifi aldım."
"Şu anda bu seçeneği değerlendiriyorum." dedi.
Tost'un takımda kalıp kalmayacağı ilerleyen dönemde belli olacak fakat en azından geçiş döneminde bu rolü üstlenmesi bekleniyor.
Vasseur: "Aracın yarış temposunu arttırabiliriz"
Alman basını: "Vettel, 2024 Le Mans 24 Saat ile pistlere geri dönmek istiyor"
Son Haberler
Sainz: "Alpine yakında ön gruba dahil olabilir"
Sainz: "Alpine yakında ön gruba dahil olabilir" Sainz: "Alpine yakında ön gruba dahil olabilir"
Ocon: "Bu hafta sonu güçlü olabiliriz"
Ocon: "Bu hafta sonu güçlü olabiliriz" Ocon: "Bu hafta sonu güçlü olabiliriz"
Hamilton: "Kontrat konusunda endişeli değilim"
Hamilton: "Kontrat konusunda endişeli değilim" Hamilton: "Kontrat konusunda endişeli değilim"
Steiner: "Ferrari ile aynı sorunları yaşıyoruz"
Steiner: "Ferrari ile aynı sorunları yaşıyoruz" Steiner: "Ferrari ile aynı sorunları yaşıyoruz"
Sainz: "Alpine yakında ön gruba dahil olabilir"
Sainz: "Alpine yakında ön gruba dahil olabilir" Sainz: "Alpine yakında ön gruba dahil olabilir"
Ocon: "Bu hafta sonu güçlü olabiliriz"
Ocon: "Bu hafta sonu güçlü olabiliriz" Ocon: "Bu hafta sonu güçlü olabiliriz"
Hamilton: "Kontrat konusunda endişeli değilim"
Hamilton: "Kontrat konusunda endişeli değilim" Hamilton: "Kontrat konusunda endişeli değilim"
Steiner: "Ferrari ile aynı sorunları yaşıyoruz"
Steiner: "Ferrari ile aynı sorunları yaşıyoruz" Steiner: "Ferrari ile aynı sorunları yaşıyoruz"
Berger: "Ferrari, Maranello'ya mühendis çekemiyor"
Berger: "Ferrari, Maranello'ya mühendis çekemiyor" Berger: "Ferrari, Maranello'ya mühendis çekemiyor"
Verstappen: "F1 araçlarının çok daha hafif olmasını beklemek gerçekçi değil"
Verstappen: "F1 araçlarının çok daha hafif olmasını beklemek gerçekçi değil" Verstappen: "F1 araçlarının çok daha hafif olmasını beklemek gerçekçi değil"
Russell: "F1, battaniyesiz lastiklere hazır değil"
Russell: "F1, battaniyesiz lastiklere hazır değil" Russell: "F1, battaniyesiz lastiklere hazır değil"
Leclerc: "Kariyerimde ilk kez böyle bir şey görüyorum"
Leclerc: "Kariyerimde ilk kez böyle bir şey görüyorum" Leclerc: "Kariyerimde ilk kez böyle bir şey görüyorum"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.