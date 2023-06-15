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Formula 1 / Kanada GP Haberler

AlphaTauri, Tost'a yeni kontrat önermiş

AlphaTauri takım patronu Franz Tost, Red Bull'un kendisini takım patronluğu rolünde olmasa bile takımda tutmak istediğini söyledi.

Ekleyen:
Franz Tost, Team Principal, Scuderia AlphaTauri, in the team principals Press Conference

AlphaTauri takım patronluğu görevini uzun yıllardır Franz Tost yapıyor fakat sezon sonunda takımdaki görevini Laurent Mekies'e bırakacak.

Tost'un takımdan tamamen ayrılması bekleniyordu ancak şimdi Avusturyalı markadan bir danışmanlık teklifi aldığı ortaya çıktı.

Henüz nihai kararını vermeyen Tost, eğer bu teklifi kabul ederse iki yıl daha takımda danışman olarak kalacağını söyledi.

Osterreich gazetesine verdiği demeçte Tost, "Emekli olduktan sonra nihayet kışın kayak yapmaya gideceğim için mutluydum..."

"Ancak daha sonra danışmanlık rolüyle iki yıl daha takımda kalma teklifi aldım."

"Şu anda bu seçeneği değerlendiriyorum." dedi.

Tost'un takımda kalıp kalmayacağı ilerleyen dönemde belli olacak fakat en azından geçiş döneminde bu rolü üstlenmesi bekleniyor.

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