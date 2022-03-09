AlphaTauri test kadrosunu açıkladı
AlphaTauri, bugün yaptığı açıklama ile Bahreyn testi için belirlediği programı duyurdu.
Bahreyn testi, 10 Mart Perşembe günü itibariyle başlayacak ve toplamda üç gün sürecek. Williams, Aston Martin ve Red Bull, sürücü kadrolarını zaten açıkladılar.
Bu takımlara bugün AlphaTauri de eklendi. İtalyan ekip, testin ilk gününde tüm gün Pierre Gasly ile sürüş yapacak.
Cuma günü direksiyona tüm gün Yuki Tsunoda geçerken, cumartesi sabah Gasly, öğleden sonra Tsunoda sürüş yapacak.
Diğer takımların da bugün içerisinde sürücü kadrosunu açıklaması bekleniyor.
Test kadroları:
|Takım
|10 Mart Perşembe
|11 Mart Cuma
|12 Mart Cumartesi
|Williams
|Alex Albon
|Nicholas Latifi
|
Latifi (Sabah)
Albon (Öğleden sonra)
|Aston Martin
|
Sebastian Vettel (Sabah)
Lance Stroll (Öğleden sonra)
|
Vettel (Sabah)
Stroll (Öğleden sonra)
|
Stroll (Sabah)
Vettel (Öğleden sonra)
|Red Bull
|
Sergio Perez
|
Max Verstappen
|
Verstappen (Sabah)
Perez (Öğleden sonra)
|AlphaTauri
|
Pierre Gasly
|
Yuki Tsunoda
|
Gasly (Sabah)
Tsunoda (Öğleden sonra)
|Haas
|
Katılmayacak (Sabah)
Pietro Fittipaldi (Öğleden sonra)
|
Açıklanacak
|
Açıklanacak
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