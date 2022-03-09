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Formula 1 Haberler

AlphaTauri test kadrosunu açıkladı

AlphaTauri, bugün yaptığı açıklama ile Bahreyn testi için belirlediği programı duyurdu.

AlphaTauri test kadrosunu açıkladı
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Bahreyn testi, 10 Mart Perşembe günü itibariyle başlayacak ve toplamda üç gün sürecek. Williams, Aston Martin ve Red Bull, sürücü kadrolarını zaten açıkladılar.

Bu takımlara bugün AlphaTauri de eklendi. İtalyan ekip, testin ilk gününde tüm gün Pierre Gasly ile sürüş yapacak.

Cuma günü direksiyona tüm gün Yuki Tsunoda geçerken, cumartesi sabah Gasly, öğleden sonra Tsunoda sürüş yapacak.

Diğer takımların da bugün içerisinde sürücü kadrosunu açıklaması bekleniyor.

Test kadroları:

Takım 10 Mart Perşembe 11 Mart Cuma 12 Mart Cumartesi
Williams Alex Albon Nicholas Latifi 

Latifi (Sabah)

Albon (Öğleden sonra)
Aston Martin

Sebastian Vettel (Sabah)

Lance Stroll (Öğleden sonra)

Vettel (Sabah)

Stroll (Öğleden sonra)

Stroll (Sabah)

Vettel (Öğleden sonra)
Red Bull

Sergio Perez

Max Verstappen

Verstappen (Sabah)

Perez (Öğleden sonra)
AlphaTauri

Pierre Gasly

Yuki Tsunoda

Gasly (Sabah)

Tsunoda (Öğleden sonra)
Haas

Katılmayacak (Sabah)

Pietro Fittipaldi (Öğleden sonra)

Açıklanacak

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