AlphaTauri test kadrosunu açıkladı

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Bahreyn testi, 10 Mart Perşembe günü itibariyle başlayacak ve toplamda üç gün sürecek. Williams, Aston Martin ve Red Bull, sürücü kadrolarını zaten açıkladılar.

Bu takımlara bugün AlphaTauri de eklendi. İtalyan ekip, testin ilk gününde tüm gün Pierre Gasly ile sürüş yapacak.

Cuma günü direksiyona tüm gün Yuki Tsunoda geçerken, cumartesi sabah Gasly, öğleden sonra Tsunoda sürüş yapacak.

Diğer takımların da bugün içerisinde sürücü kadrosunu açıklaması bekleniyor.

Test kadroları:

Takım 10 Mart Perşembe 11 Mart Cuma 12 Mart Cumartesi Williams Alex Albon Nicholas Latifi Latifi (Sabah) Albon (Öğleden sonra) Aston Martin Sebastian Vettel (Sabah) Lance Stroll (Öğleden sonra) Vettel (Sabah) Stroll (Öğleden sonra) Stroll (Sabah) Vettel (Öğleden sonra) Red Bull Sergio Perez Max Verstappen Verstappen (Sabah) Perez (Öğleden sonra) AlphaTauri Pierre Gasly Yuki Tsunoda Gasly (Sabah) Tsunoda (Öğleden sonra) Haas Katılmayacak (Sabah) Pietro Fittipaldi (Öğleden sonra) Açıklanacak Açıklanacak