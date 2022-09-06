AlphaTauri: "Takımımız ve Red Bull stratejisti Schmitz'e yönelik nefret kabul edilemez"

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Zandvoort'taki Hollanda Grand Prix'sinde liderlik zaman zaman el değişse de sonunda mutlu sona ulaşan isim Max Verstappen olmuştu.

Fakat yarışın ardından tuhaf bir kampanya başlatıldı ve bunun üzerine AlphaTauri, pazartesi günü resmi bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Görünüşe bakılırsa büyük oranda Lewis Hamilton'ı destekleyen taraftarlar, Tsunoda'yı Max Verstappen'e yardım etmekle suçladılar ve yarış sonundan bu yana takıma nefret dili içeren çok sayıda mail attılar.

Bu mailler çoğunlukla takım, Tsunoda ve Red Bull'un başarılı stratejisi Hannah Schmitz'e yönelikti.

İddiaya göre Tsunoda, Verstappen'in Hamilton'ı geçebilmesi adına pist üstünde durdu ve Hollandalı sürücüye yardım etti.

AlphaTauri, pazartesi günü yaptığı açıklamada şu sözlere yer verildi: "Ekibimize ve Red Bull Racing strateji şefi Hannah Schmitz'e yönelik ifadeleri ve bazı yorumları okumak son derece hayal kırıklığı yaratıyor."

"Böyle bir nefret gösterisine müsamaha gösterilemez ve hem Hannah hem de bize karşı tamamen saygısızlık olan bu tür suçlamalarda bulunulması kabul edilemez."

"Her zaman tamamen bağımsız, adil, sportmenlik ve saygı çerçevesinde çalıştık. Yuki'nin aracında, takımın hemen tespit edemediği teknik bir sorun vardı. Sebebini hemen anlamadığımız için pist üstünde durmak zorunda kaldı. Aksini iddia etmek hakarettir ve tamamen yanlıştır."

Yarıştan sonra hashtag açarak FIA'yı göreve davet eden taraftarlar, yönetimi Red Bull & AlphaTauri arasındaki ilişkiyi yakından incelemeye çağırdılar.