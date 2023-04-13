AlphaTauri: "Tabanı geliştirmek için beş ya da altı güncellememiz daha olacak"

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Yenilenmiş bir taban ve difüzörden oluşan güncelleme paketi, Melbourne'da ikinci antrenman seansından itibaren Nyck de Vries'in aracında yer aldı.

Güncellemeler aslında henüz ilk antrenman seansında Yuki Tsunoda'nın aracında da bulunmaktaydı, ancak kendisi yeni parçalara hasar vermesinin ardından orijinal versiyona dönmek zorunda kaldı.

Görünürde talihsizlik olarak yorumlanabilecek bu durum, takıma hafta sonu boyunca iki paket arasında karşılaştırma imkanı sundu; fikir birliği, güncellemelerin planlandığı gibi çalıştığı yönündeydi.

Jody Egginton, "Güncellemeler, olası zayıflıklar olarak belirlediğimiz noktaların büyük bir kısmında işe yarıyor."

"Kış boyunca aracı geliştirirken, kendimize gelişim ve diğer yönler için hedefler koyduk. Bu hedeflerin bazılarına ulaştık, bazılarına ise ulaşamadık.

"Son güncelleme bu sorunu çözmeye yönelik, hatta aslında henüz aracı çalıştırmadan önce bu paket üzerinde çalışmaya başlamıştık. Üzerinde çalışmamız gerektiğini kanıtladığımız alanlarda ihtiyacımız olan tüm faydaları sağlıyor.

"Yani bu ilk adım, daha atılacak çok adım var. Ancak rakiplerimize yaklaşmak için en büyük kazanımları elde etmemiz gerektiğini düşündüğümüz alanlarda fayda sağlıyor, dolayısıyla bundan oldukça memnunuz."

"Açıkçası düşük hız aero performansı her takımın hedefidir, bu, sezon öncesinde tam olarak tutturamadığımız hedeflerden biriydi.

"Şimdi getirdiğimiz güncellemeler, diğer bazı şeylerin yanı sıra düşük hızlı virajlara girerken daha iyi bir dengeye sahip olmamızı sağlayacak.

"Bu dengeyi sağlayabilirsek pilotlar geç frenaj yapabilecek ve daha fazla zorlayabilecek. Bunun da bize performans anlamında getirisi olacaktır." dedi.

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Photo by: Red Bull Content Pool

Güncelleme aynı zamanda yere basma gücünü arttırmaya ve arka tarafta sürüş yüksekliği arttırılsa dahi dengenin korunmasına odaklanıyor.

Egginton, "Ne yapmak istediğimizden hiç şüphemiz yoktu, temel anlamda arka taraftaki sürüş yüksekliğini arttırdığımız senaryolarda gelen hava akışını iyileştirmek istiyorduk. Şu anki dengesizliğe de bu yüksekliklerde hava akışının yeterince iyi olmaması sebep oluyor."

"Viraja giriş sırasında daha iyi bir hava akışına sahip olursanız, araç daha stabil tepkiler verir. Bu tepkileri virajın tamamına yayarsak, pilotlarımız da apekse daha geç girebilir."

"Günün sonunda, çok basit bir ifadeyle, viraja daha fazla yük taşımak istiyoruz, bu da bize denge avantajı sağlayacak. Bu kadar basit."

"Bunu başarmak için en fazla yetkiye sahip olan parça taban, bu yüzden bu yıl taban geliştirme konusunda muhtemelen beş ya da altı adım atacağız."