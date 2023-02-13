AlphaTauri sportif direktörü Perrone, takımı her alanda geliştirmeye çalışıyor

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AlphaTauri, 2023 aracı AT04'ün renk düzenini Pazar günü New York'ta gerçekleşen bir lansmanda resmi olarak tanıttı.

Geçen sene kabusu yaşayan takım bu sene tüm odağını daha rekabetçi olabilmeye verecek, bu amaçla takımın tüm üyelerinin, ancak özellikle yönetim kademesinin büyük bir iş yapması gerekiyor.

Yönetim kademesinin en önemli kişilerinden biri ise Sportif Direktör Marco Perrone.

Bu görevdeki ikinci yılına hazırlanan Perrone, AlphaTauri internet sitesine verdiği bir röportajda takımla ve yeni sezonla ilgili birçok soruyu yanıtladı.

İlk olarak görevinden memnun olup olmadığı sorulan Perrone, "Kesinlikle rüya gibi bir iş, tüm bu insanları yönetme fırsatına sahip olmak harika! Dolayısıyla elbette çok mutluyum."

"Bu görevin hem sporun, hem takımın içinden geliyor olmama rağmen dışarıdan bakıldığında insanların düşünebileceğinden çok daha zor olduğunu söylemeliyim. Hem çok kısa vadede hem de çok uzun vadede çok zorlu kararlar almayı içeriyor."

"Diğer bir yönü de üzerinizdeki baskı miktarı, nitekim hata yapamayacağınızı, yaptığınız takdirde baskının artacağını biliyorsunuz. Bunun ekip üzerinde hem kısa hem de uzun vadede büyük bir etkisi olabilir. İlk sezonda buna alışmakta zorlandım, ancak artık görevin getirilerine daha aşinayım." dedi.

Wyclef Jean, Yuki Tsunoda, Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Her sezon takvimi daha da genişletmeye uğraşan F1, bu yıl yine 23 yarışlık bir takvime sahip.

Yorucu takvim karşısında nasıl bir önlem aldığı sorulan Perrone, "Ekibin fiziksel ve zihinsel sağlığı bizim için çok önemli. Özellikle sezonun ilk gününden son gününe kadar rekabetçi olmak çok önemli."

"Geçen sezon bu konuda birçok yeni tedbiri uygulamaya koyduk, şimdiki planımız ise çok daha büyük bir fiziksel hazırlık yapmak, böylece ekibin 23 yarışın tamamında %100'ünü verebilecek şekilde hazır ve zinde olabilmelerini sağlamak."

"Ekibin 2023'te mümkün olan en iyi performansı göstermesine yardımcı olmak, motivasyonu ve ekip ruhunu korumak için lojistik, antrenman ve hazırlıklarımızın birçok alanını değiştirdik." dedi.

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

AlphaTauri'nin en güçlü alanlarından biri pit stop. Geçen yıl bu alanda atılım yapan takım, DHL Pit Stop Şampiyonası'nı üçüncü sırada tamamladı!

Bu başarıyı neye borçlu oldukları sorulan Perrone, "2022'de tüm takımlar gibi bizim de 18 inçlik lastiklerin kullanılmaya başlanmasına uyum sağlamamız gerekiyordu. Her şey farklıydı, her şey yeniydi, tüm takımlar için yeni bir meydan okumaydı."

"Bu amaçla pit stopların insan performansı yönü üzerinde çok durduk ve bu farklı bir yaklaşım karşılığını verdi. Bundan sonra yapmamız gereken ilk şey, gelişmeye devam etmek için takımın motivasyonunu yüksek tutmak. "

"Herhangi bir hedefimiz yok çünkü hedef sadece yaptığınız işin sonucudur. Sadece yarıştan yarışa, her antrenmana, her pit stopa, sürekli gelişmeye odaklanmalıyız. O zaman sonuçlar, harcadığımız tüm 'kan, ter ve gözyaşının' sonucunu alabileceğiz!" dedi.

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: AlphaTauri

Takımdan ayrılan Pierre Gasly'nin yerini alan Nyck de Vries hakkında da konuşan Perrone, "Yeni bir pilot takıma katıldığında, onu aramızdan biri gibi hissettirme işi tam anlamıyla bir ekip işi, bu nedenle her birimiz onu takıma dahil etmeye özen gösteriyoruz."

"Kendisinden sadece bir kişinin sorumlu olduğunu düşünmüyorum. Bu tüm ekibin, diğer mühendislerin, benim, mekanikerlerin ve fabrikada çalışan herkesin işi. Bu her zaman ekibimizin güçlü bir noktası olmuştur.

"Oldukça motive görünen ve bizimle aynı yaklaşımı paylaşan Nyck'e sahip olmamız harika." dedi.

Son olarak bu yıl sportif düzenlemelerde ne gibi değişiklikler olduğu sorulan Perrone, "2022'deki dramatik değişikliklerden sonra, bu yıl sportif yönetmeliklerde yapılan değişiklikler genellikle küçük değişiklikler."

"Ancak bu yıl sadece iki yarışta denenecek olan ilginç bir değişiklikten söz edebiliriz: kuru zemin lastiklerinin 13 setten 11 sete indirilmesi.

"Ayrıca pilotlar bu iki yarışta -pist ıslak ilan edilmediği sürece- Q1'de sert, Q2'de orta ve Q3'te yumuşak lastikleri kullanmak zorunda kalacaklar." dedi.