AlphaTauri son güncellememeden de umduğunu bulamadı

AlphaTauri'de haftanın en önemli haberi hiç şüphesiz Nyck De Vries ile Daniel Ricciardo arasındaki değişim ve Avustralyalı pilotun on yıl aradan sonra Faenza merkezli takıma dönmesiydi.

Ricciardo, sadece iki puana ve gridin en yavaş araçlarından birisine sahip oldukları bir dönemde AlphaTauri'ye dönüyor.

Takım, son yarış Silverstone'a aracın denge sorunlarını ortadan kaldıracak ve viraj performansını arttıracak yeni bir güncelleme paketiyle gelmişti.

Fakat şimdilik tüm bu güncellemeler başlangıçta umulduğu kadar iyi performans sergilemedi.

Konu hakkında konuşan Tsunoda, "Şimdiye kadar, belirgin bir şekilde geliştiğimizi gösteren sonuçlar göremiyoruz."

"Bazı şartlarda kesinlikle birkaç adım attık ancak diğerlerinde beklediğimiz ilerlemeyi kaydedemedik."

"Bu yüzden durumu iyice analiz etmemiz gerekiyor." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Erik Junius

Fakat Jonathan Eddolls, pistte elde ettikleri verilerin aslında rüzgar tünelinde elde edilenlerle uyumlu göründüğünü söyledi. Eddolls'a göre temel problem araç ayarıydı.

Eddolls, "Analizler güncellemenin iyi çalıştığını gösterdi."

"2. antrenman seansında araçta daha fazla değişiklik yaptık ancak her iki araçla da iyi bir denge yakalayamadığımızı söylemek doğru olur, bunun başlıca nedeni burada çok fazla zaman kaybettiren ön taraf sorunlarıydı."

"Cuma günkü yüksek pist sıcaklığı, lastiklerin aşırı ısınmasına neden oldu ve bu da ön tarafta tutunma eksikliğine yol açtı."

"Macaristan'da durumun daha iyi olmasını umuyorum. Orada son birkaç yarışta iyi performans gösterdiğimiz daha düşük hızlı virajlar var, bu yüzden umarım işe yarar. Nasıl gideceğini göreceğiz."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Photo by: Erik Junius