AlphaTauri, Singapur'a güncellemelerle gelecek

AlphaTauri'yi 2024'te büyük değişiklikler bekliyor. Laurent Mekies takımın başına geçecek ve burada, uzun süredir takım patronluğu görevini üstlenen Franz Tost'un yerini alacak.

Takımda yeni sponsorları yer alacak ve Red Bull'un sahip olduğu teknolojiyi eskisine nazaran daha aktif kullanacaklar.

Fakat bir yandan da bu yılı düzeltmeleri gerekiyor çünkü şampiyonada sadece üç puanla son sırada yer alıyorlar.

Takımın idari direktörü Peter Bayer'e göre, Faenza'da Red Bull Racing'den faydalanmaya çoktan başladılar ve Singapur için önemli güncellemeler hazırlanıyor.

Bayer, PlanetF1'e verdiği röportajda, "Bu yıl güç düzeninde çok ilginç değişiklikler görüyoruz; Mücadeleye aniden Aston Martin ve ardından McLaren katıldı."

"Fakat bunun, Red Bull'da şasinin gelişiminde doğru yaklaşımın uyguladığını fark etmelerinden kaynaklandığını düşünüyorum."

"Singapur'da sunacağımız büyük bir güncelleme paketimiz var; diğerleriyle aynı yaklaşımı benimsiyoruz, bu nedenle araçlar yapısal olarak giderek daha benzer hale geliyor."

"Sanırım önümüzdeki yıl bu açıdan birbirlerine çok yakın olacaklar."

"Bütçe kısıtlamaları ve mevcut teknik düzenlemeler nedeniyle bağımsız bir Formula 1 takımı olarak kalmak zorundayız, ancak gelişmeye devam etmeli ve ayaklarımızın üzerinde durmalıyız."

"Elbette bunu yaparken Red Bull'dan aldığımız destekle çatışma olmamalı."

"Teknik işbirliğimizi geliştirmeye devam edebiliriz, ki hedefimiz de bu. Bana göre izin verilmesine rağmen Red Bull süspansiyonunu kullanmamış olmamız sadece bir hataydı..." dedi.

Liam Lawson, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Erik Junius