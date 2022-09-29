AlphaTauri, Singapur GP'ye yeni bir burun ve ön kanat getirdi

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AlphaTauri, takımlar şampiyonasında Haas'ın sadece bir puan gerisinde yer alıyor. Faenza merkezli takım, daha üst sıralarda yer almaya niyetli ve sezonun son kısmında tutarlı şekilde daha fazla puan alma düşüncesindeler.

Singapur'da AT03 için yeni bir aerodinamik güncelleme paketi planlanırken, teknik direktör Jody Egginton yeni bir ön kanat ve farklı bir burun tasarımına geçiş yapma kararı aldı.

Sezon başında aracın burun kısmı gözle görülür şekilde öne doğru çıkıntılıydı ve ön kanat, tam orta kısma doğru kavisli şekilde yükseliyordu. Fakat yeni güncellemeyle, diğer takımlar tarafından kullanılanla daha benzer bir tasarıma geçiş yaptılar.

AlphaTauri, burun kısmında yapılan bu değişiklikleri, yeni bir çarpışma testine ihtiyaç duymadan gerçekleştirdi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 con il muso e l'ala vecchia Photo by: Andy Hone / Motorsport Images