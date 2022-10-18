AlphaTauri, sezon bitmeden De Vries ile çalışmayı beklemiyor
Nyck de Vries, en azından sezon sonuna kadar Mercedes bünyesinde kalacak gibi görünüyor.
Nyck de Vries son birkaç yıldır Mercedes'in yedek pilotluğunu yapıyordu fakat gelecek yıl AlphaTauri'ye katılacak.
Bu yıl Mercedes'teki rolü kapsamında takımın aracını Fransa GP'nin ilk antrenman seansında süren genç pilot, aynı zamanda Williams ve Aston Martin'le de piste çıktı.
Hollanda basını, de Vries'in Meksika Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında da piste çıkacağını öne sürdü. 27 yaşındaki pilot, burada George Russell'ın aracını sürecek.
Bu, Mercedes'in bu yıl iki antrenmanda genç bir ismi piste çıkarma şartını yerine getirdiği anlamına gelecek.
Mercedes, de Vries'in Mexico City antrenmanlarına katılıp katılmayacağını henüz doğrulamadı.
Öte yandan De Vries'ın kalan yarışlarda AlphaTauri ile ilk antrenmanda piste çıkabileceği yönünde görüşler vardı. Fakat takım patronu Franz Tost, bunun mümkün görünmediğini söyledi.
Tost, "Nyck'in başka bir takımla sözleşmesi olduğu için Cuma günkü antrenman seanslarına bizimle katılmasının mümkün olduğunu sanmıyorum."
"Her halükarda, şu anda planlanan bir şey yok fakat onu Abu Dhabi'deki genç sürücü testinde direksiyon başında görmeyi umuyoruz." dedi.
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