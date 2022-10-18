AlphaTauri, sezon bitmeden De Vries ile çalışmayı beklemiyor

Nyck de Vries son birkaç yıldır Mercedes'in yedek pilotluğunu yapıyordu fakat gelecek yıl AlphaTauri'ye katılacak.

Bu yıl Mercedes'teki rolü kapsamında takımın aracını Fransa GP'nin ilk antrenman seansında süren genç pilot, aynı zamanda Williams ve Aston Martin'le de piste çıktı.

Hollanda basını, de Vries'in Meksika Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında da piste çıkacağını öne sürdü. 27 yaşındaki pilot, burada George Russell'ın aracını sürecek.

Bu, Mercedes'in bu yıl iki antrenmanda genç bir ismi piste çıkarma şartını yerine getirdiği anlamına gelecek.